Apple может снять с производства iPhone XR и iPhone 11 Pro после релиза iPhone 12
Пока одни источники утверждают, что аппараты iPhone XR после релиза iPhone 12 не перестанут выпускать, другие придерживаются прямо противоположного мнения. Из-за связанных с пандемией коронавируса проблемами с поставками новая линейка смартфонов в этом году выйдет позже обычного. Желающих приобрести новые модели iPhone 12 по традиции должно быть немало, но более бережливые пользователи рассчитывают на падение стоимости iPhone 11 и даже iPhone SE 2-го поколения.
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iPhone 12 появятся на несколько недель позже обычного, но до новогодних праздников они должны поступить в продажу. Это будут первые модели iPhone с поддержкой стандарта связи 5G, что может означать рост стоимости по сравнению с предыдущими поколениями iPhone.
Согласно данным iAppleTimes, Apple собирается осложнить выбор между покупкой iPhone 12 и аппаратами предыдущих поколений по более низким ценам. Большинство слухов утверждают, что представленные в 2018 году iPhone XR будут сняты с производства.
Также утверждается, что стоимость iPhone 11 упадёт до $549, что на $150 меньше цены в начале продаж. Таким образом, данная модель станет привлекательным вариантом для тех, кто не желает тратить слишком много.
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Apple может снять с производства iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, чтобы расчистить дорогу для новых моделей. Зато iPhone SE 2-го поколения, который был выпущен только в нынешнем марте, останется. При этом его цена может снизиться до $349. Данный аппарат находит спрос среди желающих пользоваться сканером отпечатков пальцев Touch ID вместо менее надёжного лицевого распознавания Face ID. Кроме того, по такой цене аппарат сможет конкурировать с предложениями на Android.
В этом году ожидаются четыре новые модели iPhone.
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