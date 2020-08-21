Google ограничит работу сторонних приложений-камер в Android 11
В операционной системе Android 11 Google внесёт изменение. Если приложениям нужно снимать фото или видео, они должны задействовать для этого встроенное приложение Камера. Это будет происходить даже в том случае если, если сам пользователь в качестве камеры по умолчанию установил другое приложение.
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Разработчики пишут, что это сделано ради обеспечения конфиденциальности пользователей. Приложения, которые обращаются к камере, должны явно указывать все сторонние приложения подобного рода, которые они поддерживают. Это сделано, чтобы данные о местоположении пользователя не попали не в те руки.
Многие функциональные возможности камеры будут работать по-прежнему. Такая же практика применяется на аппаратах iPhone. Только в этом году Apple разрешила устанавливать в качестве приложений по умолчанию сторонние браузеры и почтовые клиенты.
Однако, разработчики некоторых популярных приложений-камер для Android недовольны. Они опасаются снижения спроса на свои продукты. Чтобы понять изменения, нужно понять, что останется по-прежнему:
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Пользователь сможет запускать сторонние приложения-камеры, нажав на иконку на домашнем экране
Можно будет делать фотографии при помощи камеры, встроенной в сторонние приложения, такие как Snapchat, TikTok, Instagram
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Двойное нажатие на кнопку питания или аналогичные действия будут запускать выбранное пользователем приложение-камеру
Другие приложения также смогут запускать выбранную вами камеру, но не смогут импортировать фото и видео
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Что изменилось: если Android-приложение хочет использовать приложение-камеру, оно обращается к предустановленному приложению, а не к сторонним программам. В результате они не будут получать доступа к местоположению, указанному на фотографиях. Так недобросовестные разработчики приложений могли узнавать местоположение, даже если в их программах доступ к локационным данным был запрещён.
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