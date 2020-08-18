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Microsoft прекратит поддержку старого Edge и Internet Explorer в 2021 году

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Компания Microsoft прекратит поддержку браузера Internet Explorer 11 в своих приложениях и сервисах Microsoft 365. Это произойдёт 17 августа 2021 года. Браузер перестанет поддерживаться в онлайн-сервисах Office 365, OneDrive, Outlook и других.

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Хотя у корпоративных пользователей ещё есть время на работу с Internet Explorer 11, в будущем они будут полагаться на режим совместимости с ним в новом браузере Edge на Chromium. Это даст возможность заходить на старые сайты, разработанные специально под Internet Explorer. Это будет происходить до тех пор, пока Microsoft полностью не откажется от поддержки Internet Explorer 11 на Windows 10.

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Что касается первоначальной версии браузера Edge, его поддержка в системе будет прекращена 9 марта будущего года. После этого он перестанет получать обновления безопасности. Все будущие версии Windows 10 и устройства на ней будут обладать предустановленным браузером Edge на Chromium.

Microsoft не первый год работает над устранением Internet Explorer. Браузер Edge анонсировали в 2015 году и он стал началом конца Internet Explorer. Последний сейчас существует по большей части ради организаций и совместимости с необходимыми им сайтами и приложениями.

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