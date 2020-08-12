Google будет использовать Android-устройства как инструмент обнаружения землетрясений
Во время природных катастроф реакция на несколько секунд раньше может спасти жизнь. Именно с этой целью компания Google объявила о намерении превратить Android-устройства в миниатюрные сейсмографы. Они смогут рассылать предупреждения на другие устройства, если зафиксируют подземные толчки.
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Современные смартфоны содержат в себе множество датчиков. Одним из них является акселерометр для обнаружения движения. Он и станет основой системы оповещения о землетрясениях.
Когда датчик зафиксирует, что смартфон движется из-за землетрясения, сигнал будет отправляться на специальный сервер наряду с приблизительной информацией о местоположении. Если множество смартфонов отправят такой сигнал в одно время, землетрясение будет считаться подтверждённым и пользователи смартфонов в пострадавших и близлежащих регионах получат предупреждение. В итоге находящиеся вдали от эпицентра землетрясения люди получат время на подготовку.
Желающие со всего мира имеют возможность вступить в систему оповещения и использовать свои смартфоны для отправки данных в Google. Для начала пострадавшие территории будут отображаться в поиске Google. Если искать по запросам «землетрясение» или «землетрясение рядом со мной», будет показана соответствующая информация и ссылки на источники со сведениями о том, что делать после землетрясения.
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Пока в программу вступила Калифорния, где по всему штату установлено более 700 настоящих сейсмометров. Теперь жители будут получать уведомления ещё и на основе данных от смартфонов. Нужно иметь в виду, что смартфоны будут отправлять информацию, только когда подключены к розетке и не используются, что ограничивает эффективность системы. Она будет внедрена при помощи мобильных сервисов Google, что означает отсутствие в странах вроде Китая.
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