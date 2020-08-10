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Не так давно появилась новость о том, как подросток израсходовал почти $20000 на донаты, подписки и виртуальные предметы в сервисе Twitch. Это были все сбережения этой семьи, но в итоге их удалось вернуть.

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Точнее говоря, подросток сумел израсходовать $19870,94 с карты его матери всего за две недели в июне. Эти деньги он раздавал стримерам, спортсменам и т.д.

Мать связалась со своим банком, но там сказали, что не могут ничего сделать без выдвижения обвинений с её стороны. Вернуть деньги в итоге удалось, связавшись с платёжным сервисом Xsolla. Аккаунт в сервисе после возврата средств был заблокирован навсегда, чтобы не допустить будущих неавторизованных выплат.

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По её словам, представители самого Twitch не оказали никакой помощи. Она отправляла письма на электронную почту главы Twitch и юристам родительской компании Amazon, но ответа не дождалась. Более того, аккаунт её сына в Twitch был заблокирован после заполнения онлайн-формы помощи, в результате чего вся информация о транзакциях была удалена.

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Расточительный сын был наказан и теперь может играть не больше часа в день под присмотром взрослых. Также он должен заниматься полезными делами, делать зарядку и быть вежливым со старшими.