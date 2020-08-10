Потраченные подростком $20000 в сервисе Twitch вернулись в семью
Не так давно появилась новость о том, как подросток израсходовал почти $20000 на донаты, подписки и виртуальные предметы в сервисе Twitch. Это были все сбережения этой семьи, но в итоге их удалось вернуть.
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Точнее говоря, подросток сумел израсходовать $19870,94 с карты его матери всего за две недели в июне. Эти деньги он раздавал стримерам, спортсменам и т.д.
Мать связалась со своим банком, но там сказали, что не могут ничего сделать без выдвижения обвинений с её стороны. Вернуть деньги в итоге удалось, связавшись с платёжным сервисом Xsolla. Аккаунт в сервисе после возврата средств был заблокирован навсегда, чтобы не допустить будущих неавторизованных выплат.
По её словам, представители самого Twitch не оказали никакой помощи. Она отправляла письма на электронную почту главы Twitch и юристам родительской компании Amazon, но ответа не дождалась. Более того, аккаунт её сына в Twitch был заблокирован после заполнения онлайн-формы помощи, в результате чего вся информация о транзакциях была удалена.
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Расточительный сын был наказан и теперь может играть не больше часа в день под присмотром взрослых. Также он должен заниматься полезными делами, делать зарядку и быть вежливым со старшими.
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