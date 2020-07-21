Подросток отдал $20000 родительских денег стримерам в Twitch
Подобные случаи происходят снова и снова, но они никого ничему не учат. В результате дети продолжают тратить огромные суммы родительских денег в интернете. Обычно это связано с покупками внутри игр, но на этот раз на $20000 обогатились стримеры в сервисе Twitch.
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Согласно публикации матери виновника, многолетние сбережения были сведены к нулю всего за 17 дней использованием дебетовой карты. Подросток платил за подписки, стоимость которых может достигать $25 в месяц, покупал виртуальные товары для сообщений в чатах и просто жертвовал разным стримерам. В последнем случае сумма пожертвований может быть неограниченной.
В итоге с дебетовой карты между 14 и 30 июня была списана сумма $19870,94. Свою долю получили популярные (среди кого-то) стримеры Tfue, Gorb, Ewokttv, а также известные (кому-то) в США спортсмены из таких видов спорта, как американский футбол. Что странно, поскольку спортсмены эти вряд ли бедствуют.
Похоже, расточительный ребёнок получил дебетовую карту для покупки школьных обедов. Вместо этого начал переводить деньги с банковского аккаунта матери на карту для оплаты своих развлечений. Мать проверяла баланс дважды в месяц, но было слишком поздно.
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Она связалась с банком и все аккаунты были заморожены, а дебетовая карта аннулирована. Вот только деньги не будут возвращены, разве что она выдвинет обвинения против сына. Это так называемый случай мошенничества первого лица. Обычно в таких случаях человек совершает покупки онлайн при помощи своей кредитной карты, а затем запрашивает возврат платежа у банка после получения купленных товаров и сервисов.
Twitch отказался возвращать деньги. Сервис принадлежит Amazon, а владелец Amazon Джефф Безос как раз в понедельник стал богаче на $13 млрд. Быть может, если связаться напрямую с получившим деньги стримерами, их удастся вернуть.
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Среди других подобных случаев можно вспомнить расход $8000 на FIFA, $7500 на покупки внутри приложений, $6000 на Roblox.
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