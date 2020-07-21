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Подобные случаи происходят снова и снова, но они никого ничему не учат. В результате дети продолжают тратить огромные суммы родительских денег в интернете. Обычно это связано с покупками внутри игр, но на этот раз на $20000 обогатились стримеры в сервисе Twitch.

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Согласно публикации матери виновника, многолетние сбережения были сведены к нулю всего за 17 дней использованием дебетовой карты. Подросток платил за подписки, стоимость которых может достигать $25 в месяц, покупал виртуальные товары для сообщений в чатах и просто жертвовал разным стримерам. В последнем случае сумма пожертвований может быть неограниченной.

В итоге с дебетовой карты между 14 и 30 июня была списана сумма $19870,94. Свою долю получили популярные (среди кого-то) стримеры Tfue, Gorb, Ewokttv, а также известные (кому-то) в США спортсмены из таких видов спорта, как американский футбол. Что странно, поскольку спортсмены эти вряд ли бедствуют.

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Похоже, расточительный ребёнок получил дебетовую карту для покупки школьных обедов. Вместо этого начал переводить деньги с банковского аккаунта матери на карту для оплаты своих развлечений. Мать проверяла баланс дважды в месяц, но было слишком поздно.

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Она связалась с банком и все аккаунты были заморожены, а дебетовая карта аннулирована. Вот только деньги не будут возвращены, разве что она выдвинет обвинения против сына. Это так называемый случай мошенничества первого лица. Обычно в таких случаях человек совершает покупки онлайн при помощи своей кредитной карты, а затем запрашивает возврат платежа у банка после получения купленных товаров и сервисов.

Twitch отказался возвращать деньги. Сервис принадлежит Amazon, а владелец Amazon Джефф Безос как раз в понедельник стал богаче на $13 млрд. Быть может, если связаться напрямую с получившим деньги стримерами, их удастся вернуть.

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Среди других подобных случаев можно вспомнить расход $8000 на FIFA, $7500 на покупки внутри приложений, $6000 на Roblox.