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Компания Microsoft отныне позволяет пользователям системы Windows 10 запускать Android-приложения наряду с обычными Windows-приложениями. Это произошло благодаря обновлению программы «Ваш телефон». В ней можно открывать список Android-приложений и запускать их. Они запускаются в отдельном окне за пределами приложения «Ваш телефон», отображаясь с вашего смартфона.

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Android-приложения поддерживают переключение при помощи сочетания клавиш Alt-Tab и закрепление на панели задач и в меню «Пуск». Возможность запускать приложения из программы «Ваш телефон» означает, что не нужно будет долго искать их.

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Кроме того, на компьютере можно будет запускать множество Android-приложений одновременно. Такая возможность была объявлена вместе с анонсом смартфона Samsung Galaxy Note 20. Для Windows 10 эта возможность обещана позднее в этом году для обладателей Galaxy Note 20 и позднее для других смартфонов.

Новую возможность поддерживают не все Android-приложения. Некоторые могут блокировать трансляцию на другие экраны, выдавая вместо картинки чёрный экран. Некоторые приложения и игры могут не реагировать на клавиатуру и мышь, другие воспроизводить звук не через компьютер, а через динамики смартфона.

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Таким образом, сейчас поддерживается исключительно Galaxy Note 20. При этом нужно быть участником программы тестирования Windows Insider, чтобы получить доступ к предварительной версии программы «Ваш телефон».