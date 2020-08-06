Microsoft внедряет Android-приложения в Windows 10 в обновлении программы «Ваш телефон»
Компания Microsoft отныне позволяет пользователям системы Windows 10 запускать Android-приложения наряду с обычными Windows-приложениями. Это произошло благодаря обновлению программы «Ваш телефон». В ней можно открывать список Android-приложений и запускать их. Они запускаются в отдельном окне за пределами приложения «Ваш телефон», отображаясь с вашего смартфона.
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Android-приложения поддерживают переключение при помощи сочетания клавиш Alt-Tab и закрепление на панели задач и в меню «Пуск». Возможность запускать приложения из программы «Ваш телефон» означает, что не нужно будет долго искать их.
Кроме того, на компьютере можно будет запускать множество Android-приложений одновременно. Такая возможность была объявлена вместе с анонсом смартфона Samsung Galaxy Note 20. Для Windows 10 эта возможность обещана позднее в этом году для обладателей Galaxy Note 20 и позднее для других смартфонов.
Новую возможность поддерживают не все Android-приложения. Некоторые могут блокировать трансляцию на другие экраны, выдавая вместо картинки чёрный экран. Некоторые приложения и игры могут не реагировать на клавиатуру и мышь, другие воспроизводить звук не через компьютер, а через динамики смартфона.
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Таким образом, сейчас поддерживается исключительно Galaxy Note 20. При этом нужно быть участником программы тестирования Windows Insider, чтобы получить доступ к предварительной версии программы «Ваш телефон».
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