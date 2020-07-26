Известны возможные даты поставок и цены iPhone 12/Pro 5G и Apple Watch Series 6
Недавно были слухи, что компания Apple 8 сентября собирается провести онлайн-мероприятие и на нём анонсирует несколько продуктов. Среди них будут смартфоны iPhone 12, смарт-часы Apple Watch Series 6 и iPad следующего поколения.
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Теперь этот же источник утверждает, что данные по предварительным заказам и срокам поставок этих продуктов. Информация совпадает с предыдущими данными и слухами.
После анонса 8 сентября нового бюджетного iPad и Apple Watch Series 6 предварительные заказы начнут принимать 11 сентября. Поставки обоих продуктов назначены на 18 сентября.
Это типичные даты для релизов продуктов Apple. В прошлом году Apple Watch Series 5 можно было заказать 13 сентября, а поставки начались 20 сентября.
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На этот раз из-за пандемии коронавируса не все смартфоны будут выпускаться одновременно. Две модели iPhone 12 станут первыми. Это будут iPhone 12 и iPhone 12 Max. Предварительные заказы на них начнут принимать 2 октября, поставки назначили на 9 октября, что позже обычного. Чаще всего аппараты выпускают на третьей неделе сентября вместе с Apple Watch. Стоимость составит $649 и $749 соответственно.
Более премиальные модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут выпущены ещё позже. Предварительные заказы начнутся 16 октября, поставки 23 октября. В последний раз так долго приходилось ждать iPhone XR, который из-за проблем с экраном LCD задержался до конца октября.
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iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в США будут стоить $999 и $1099.
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