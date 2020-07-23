Microsoft выпустила сборку Windows 10 20175 в канале разработчиков
В среду компания Microsoft в очередной раз выпустила сборку Windows 10 в канале для разработчиков. Версия 20175 содержит пару новых опций. Кроме того, она поддерживается компьютерами на процессорах AMD, в отличие от предыдущей сборки 20170. Это важно, поскольку срок годности сборки 20161 и более ранних истекает 31 июля.
реклама
Одной из новых возможностей является быстрый доступ к прикреплённым сайтам в браузере Edge. Если нажать на изображение сайта на панели задач, превью всех открытых на этом сайте вкладок можно будет увидеть во всех окнах Edge. Для этого требуется версия Microsoft Edge Insider Build 85.0.561.0 или новее. Чтобы эта функциональность работала, нужно прикреплять сайты уже после установки сборки. Ранее закреплённые сайты не поддерживают такую возможность.
Появилась возможность сбрасывать универсальные приложения при помощи PowerShell. Для этого нужно знать имя appx package и использовать команду:
реклама
Get-AppxPackage *calculator* | Reset-AppxPackage
Благодаря этому можно будет сбрасывать отдельные системные компоненты, которые отсутствуют в списке в приложении «Параметры». При сбросе связанные с приложением данные теряются.
реклама
На Surface Pro X предлагается опция Eye Contact для видеозвонков. Она работает в любом приложении, которые применяют переднюю камеру.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила