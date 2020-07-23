Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Microsoft выпустила сборку Windows 10 20175 в канале разработчиков

[ ] для раздела Блоги
+
2080 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В среду компания Microsoft в очередной раз выпустила сборку Windows 10 в канале для разработчиков. Версия 20175 содержит пару новых опций. Кроме того, она поддерживается компьютерами на процессорах AMD, в отличие от предыдущей сборки 20170. Это важно, поскольку срок годности сборки 20161 и более ранних истекает 31 июля.

реклама

Одной из новых возможностей является быстрый доступ к прикреплённым сайтам в браузере Edge. Если нажать на изображение сайта на панели задач, превью всех открытых на этом сайте вкладок можно будет увидеть во всех окнах Edge. Для этого требуется версия Microsoft Edge Insider Build 85.0.561.0 или новее. Чтобы эта функциональность работала, нужно прикреплять сайты уже после установки сборки. Ранее закреплённые сайты не поддерживают такую возможность.

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел


Появилась возможность сбрасывать универсальные приложения при помощи PowerShell. Для этого нужно знать имя appx package и использовать команду:

реклама

Get-AppxPackage *calculator* | Reset-AppxPackage

Благодаря этому можно будет сбрасывать отдельные системные компоненты, которые отсутствуют в списке в приложении «Параметры». При сбросе связанные с приложением данные теряются.

реклама

На Surface Pro X предлагается опция Eye Contact для видеозвонков. Она работает в любом приложении, которые применяют переднюю камеру.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft windows 10
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
30
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 S533F
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
32
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
21
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
37
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
89

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 24
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 37
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 89
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 56
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 24
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Epic Games купила одну из самых популярных игр Steam с 60 миллионами проданных копий и намерена сделать её бесплатным эксклюзивом в своём магазине
12
Вышла стабильная российская прошивка MIUI 12 на 21 смартфон Xiaomi – список и ссылки на закачку от 21 июля
11
Флагманская видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 может оказаться на 195-225 % производительнее Radeon RX 5700 XT
71
Согласно утечкам AMD RDNA2 получит превосходство над графическими процессорами Nvidia Ampere
95
Цена Google Pixel 3 XL упала на 42 000 рублей – Snapdragon 845, экран Quad HD+, IP68, NFC и стоковая ОС Android
+
Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться значительно быстрее текущего флагмана RTX 2080 Ti
27
NVIDIA GeForce RTX 3080 предположительно на 20% быстрее, чем GeForce RTX 2080 Ti
67
Процессоры AMD Renoir официально представлены в Японии — объявлена дата начала продаж и стоимость
25
Новый разъём питания не будет обязательным для игровых видеокарт NVIDIA Ampere
14
Инженер Sony утверждает, что GPU консоли PS5 не основан на RDNA 2, а является гибридом между RDNA1 и RDNA2
9
GeForce RTX 3080 Ti выйдет в августе, а AMD Big Navi снова переносится – актуальная информация о сроках запуска видеокарт следующего поколения и их технических характеристиках
48
iPhone 11 рекордно подешевел – самый популярный смартфон 2020 года с Apple A13 Bionic, защитой IP68, экраном Liquid Retina и Face ID по лучшей цене
7
Xiaomi Redmi Note 9 Pro с NFC и 128 ГБ памяти подешевел на 130 долларов – Snapdragon 720G, 64-Мп камера и аккумулятор на 5020 мА*ч по лучшей цене
3
Началось распространение системы Chrome OS 84
+
Xiaomi Redmi Note 7 получил стабильную прошивку MIUI 12
2
iPhone 11 Pro подешевел на 22 000 рублей – Apple A13 Bionic, NFC, экран Super Retina XDR и официальная гарантия по самой низкой цене с начала продаж
+
Хакерская группировка PARADOX взломала ещё одну популярную ААА-игру с интегрированной защитой Denuvo
14
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 появятся в августе-сентябре — запасы GeForce RTX 20 практически истощены
22
GeForce RTX 3080 окажется на 20% быстрее GeForce RTX 2080 Ti
40
AMD официально анонсировала процессоры Renoir для настольных ПК
10

Популярные статьи

GTA 6 выйдет не раньше 2023 года - разбираем проблемы Rockstar
13
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
24
Личный опыт - покупаю только продукцию AMD и не знаю проблем
158
Sega Mega Drive – 16-битный хит
75
Сборка кастомной системы водопроводного охлаждения своими руками (кустарная СВО за копейки)
57
Что делать, если термопаста попала в сокет AM4 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+ / FM1 / FM2 / 939 - быстрый, бюджетный и эффективный ремонт материнской платы в домашних условиях
50
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Assassin's Creed Origins - тест с 6 видеокартами
22
Собираем недорогой ПК на б/у Core i3-2100, для интернета, учебы, youtube, фильмов и простых игр
16
Если не включается компьютер – помоги себе сам. Часть 3
8

Сейчас обсуждают

Evgeniy Som
08:57
предельный разгон под 2144 при прогретой видюхе.
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Assassin's Creed Origins - тест с 6 видеокартами
Evgeniy Som
08:55
о каких долблениях в сотку идет речь??? Игра у меня идет со стабильными 60 фпс, вообще без каких либо статеров, график времени кадра просто идеальная прямая линия (т.е. кадры выводятся друг за другом ...
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Assassin's Creed Origins - тест с 6 видеокартами
fantazer
08:51
У них хватает денег АМД купить с потрохами а капитализация на ровне Интела
Интерес к покупке ARM проявила NVIDIA
whitespirit
08:47
О, новый томик избранного подоспел.
Собираем недорогой ПК на б/у Core i3-2100, для интернета, учебы, youtube, фильмов и простых игр
enzolas
08:44
А чего там не так с АМД?
GeForce RTX 3080 Ti выйдет в августе, а AMD Big Navi снова переносится – актуальная информация о сроках запуска видеокарт следующего поколения и их технических характеристиках
enzolas
08:44
Ой, а вы у нас ориентируетесь на один кривой обзор на старте где у автора чего то заглючило и это теперь эталон? Возникает вопрос. Когда вы перестанете выдавать частный случай за тенденцию?
GeForce RTX 3080 Ti выйдет в августе, а AMD Big Navi снова переносится – актуальная информация о сроках запуска видеокарт следующего поколения и их технических характеристиках
wolf338
08:43
В 4к у меня на 1080 43 средний, разница 7 кадров в таком разрешении это ****** какой-то)
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Assassin's Creed Origins - тест с 6 видеокартами
enzolas
08:39
Да вы аналитик от бога. Только вот основные продажи идут не с карт за 1200$+
GeForce RTX 3080 Ti выйдет в августе, а AMD Big Navi снова переносится – актуальная информация о сроках запуска видеокарт следующего поколения и их технических характеристиках
Jaster
08:37
Итого? ОС можно поставить Windows 10 ОЕМ с ключиком за 150р с ибей
Собираем недорогой ПК на б/у Core i3-2100, для интернета, учебы, youtube, фильмов и простых игр
Ko Ma
08:36
Я тебе на морде бы оставил пятно еблан, ты че мне пишешь
Согласно утечкам AMD RDNA2 получит превосходство над графическими процессорами Nvidia Ampere
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем