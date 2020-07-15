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Уже известно, что игровая консоль PlayStation 5 будет крупнее по размерам по сравнению с консолями нынешнего поколения. Неудивительно, что при больших размерах она будет ещё и тяжёлой.

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Описание консоли нашли в немецком магазине Amazon. Там указан вес 4,78 кг. Если эта информация точна, PlayStation 5 станет второй в истории по весу. Звание главного тяжеловеса сохранит за собой PlayStation 3.

PlayStation 3 весит примерно на половину килограмм больше. Это в два раза превосходит вес выпущенной до неё PlayStation 2. Пока второе место по тяжести занимает оригинальная модель Xbox, вес который составляет почти 4 кг.

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Правда, есть вероятность того, что вес в магазине Amazon указан с учётом коробки, в которой консоль будет поставляться. Даже если так, PlayStation 5 всё равно будет одной из наиболее тяжёлых. Коробка наверняка не помешает ей обойти PlayStation 4 Pro, которая весит 3,3 кг.

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Xbox Series X, которая больше похожа на настольный ПК, также не будет лёгкой. Предположительно, вес этой консоли составит 4,44 кг. Это позволит ей войти в тройку лидеров по весу.

Путаницу вносит тот факт, что версия PlayStation 5 Digital Edition якобы имеет такой же вес, что и модель без привода Blu-ray, что невозможно. Для сравнения, Xbox One без привода примерно на 400 г легче по сравнению со стандартной версией.

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С учётом мощных компонентов PlayStation 5 и системы охлаждения для них большой размер и вес консоли не удивляют. Несмотря на это, даже она может выглядеть скромной на фоне некоторых игровых компьютеров, которые бывают по-настоящему огромными.