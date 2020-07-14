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Компания Vivo в июне представила систему быстрой подзарядки 120W Super FlashCharge. Теперь в понедельник на мероприятии в Китае технология быстрой подзарядки была анонсирована официально. Она связана с игровым смартфоном под брендом iQOO.

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В китайской социальной сети Weibo появился видеоролик, где показана подзарядка батареи ёмкостью 4000 мАч от нуля до 100% за 15 минут. От нуля до 50% такая батарея заряжается за 5 минут. Сейчас смартфоны с самой быстрой подзарядкой выпускают китайские компании OPPO и Realme. Их аппараты Find X2 Pro, Reno Ace и Realme X50 Pro обладают подзарядкой мощностью 65 Вт. Наряду с Vivo они принадлежат концерну BBK Electronics, так что нахождение всех трёх в списке лидеров неслучайно. В августе Vivo собирается представить очередной игровой смартфон iQOO с более продвинутой быстрый подзарядкой. Вскоре обещано начать её промышленное производство.

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Компания OPPO также в понедельник показала быструю подзарядку мощностью 120 Вт для своих устройств. Обещана возможность заряжать батареи 4000 мАч за 10 минут. Остаётся узнать, как такая высокая скорость подзарядки повлияет на долговечность батарей, которые могут деградировать быстрее обычного.