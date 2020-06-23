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На конференции Apple WWDC 2020 среди прочих была анонсирована операционная система iPadOS 14 для планшетов iPad. Здесь есть новые функциональные возможности и изменения во внешнем виде.

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Одним из главных таких изменений является переработанный поиск. Он должен стать удобнее, им можно будет пользоваться внутри любого приложения и он не будет закрывать весь экран. Вместо этого он открывается в небольшом окне, которое позволит продолжать работу, смотреть видео, читать в браузере. Поиск универсальный и затрагивает все файлы, контакты, установленные приложения. Был обновлён веб-поиск, который будет выдавать более полезные предложения во время набора запроса.

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Ненавязчивый дизайн используется по всей операционной системы, в том числе он относится к входящим телефонным звонкам и FaceTime. Уведомления об этом занимают небольшое окно наверху экрана, чтобы не мешали работать.

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Были переработаны боковые панели и выпадающие меню, чтобы быстрее открывать нужные функции. Боковые панели появились в нескольких приложениях, таких как «Фотографии». Жест влево открывает панель и позволяет видеть избранное, недавние, альбомы и недавно удалённые. Похожие разделы есть и в других приложениях.

iPadOS 14 приносит функциональность Scribble, если у вас есть стилус Apple Pencil. Писать с его помощью можно в любом текстовом поле, после чего рукописная запись преобразовывается в печатные слова. Поначалу будут поддерживаться только английский и китайский языки, потом их список расширится.

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Были улучшены инструменты дополненной реальности для разработчиков, конфиденциальность, специальные возможности и ряд других.