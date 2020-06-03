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Ранние версии iOS 14 и iPadOS 14 показывают новые возможности iPhone и iPad

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В сентябре от компании Apple по традиции ждут появления следующих версий мобильных операционных систем iOS и iPadOS. На этот раз будут выпущены версии систем под номером 14. В распоряжение журналистов попали их ранние варианты. Благодаря этому стало известно как минимум об одной новой функциональной возможности. Браузер Safari должен получить встроенный переводчик. Он даст возможность читать сайты на иностранных языках без установки сторонних приложений-переводчиков. Можно будет включать переводчик вручную или позволить браузеру делать это автоматически. Переводы будут распространяться и на другие приложения, вроде магазина App Store. Там описание приложений и комментарии могут переводиться на язык пользователя.

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Интересно отметить, что переводчик будет использовать нейронный движок на самом устройстве. Это означает, что для его работы можно обойтись без доступа в интернет. Ассистент Siri уже обладает возможностями переводчика и также задействует нейронный движок. В iOS 14 можно будет попросить его перевести слово или фразу без подключения к интернету. Также ассистент сможет обрабатывать офлайн и некоторые другие запросы.

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Планшеты iPad получат возможность прокручивать и помечать веб-сайты при помощи стилуса Apple Pencil. В системе стилус будет уметь делать всё то же, что и в браузере Safari.

Ещё iOS 14 принесёт более гибкие настройки домашнего экрана с виджетами в стиле Android и динамическими обоями. Возможно, можно будет отменять сообщения в iMessage после их отправки, видео получит поддержку картинки в картинке, появятся карты дополненной реальности и дополненная реальность будет применяться в приложении Find My.

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Обновление до iOS 14 получат все модели под управлением iOS 13, начиная с iPhone 6 и iPhone SE первого поколения.

22 июня начнётся виртуальная конференция разработчиков Apple WWDC. Узнать его расписание можно будет в приложении Apple Developer, доступном для скачивания в магазине. На WWDC должны быть представлены операционные системы iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 и устройства слежения AirTags.

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