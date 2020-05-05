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Во вторник компания MediaTek представила мобильный процессор Helio G85 для игровых смартфонов. Данный чип располагается ниже линейки G90, которая была анонсирована в июле прошлого года. Новинка сочетает в себе графический процессор ARM Mali-G52 с тактовой частотой 1 ГГц и улучшения в HyperEngine для обеспечения максимальной игровой производительности.

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HyperEngine принесёт динамическое управление CPU, GPU и оперативной памятью на основе мощности и температуры. В тяжёлых играх и сложных сценах ожидается более плавное отображение картинки. Центральный процессор состоит из двух ядер Cortex-A75 с частотой 2 ГГц и шести Cortex-A55 1,8 ГГц.

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Представители компании говорят, что линейка процессоров Helio G даёт создателям мобильных устройств больше вариантов и обеспечивает элитную игровую производительность. Здесь будет сочетание впечатляющей скорости, минимального расхода энергии и специальных игровых усовершенствований для обеспечения быстрого и плавного геймплея.

Также обещаны улучшения в ИИ для улучшенного распознавания объектов и сцен. Разрешение камеры может достигать 48 Мп, поддерживается запись видео на скорости до 240 fps. Также есть инерционная навигация, чтобы определять местоположение даже при отсутствии сигнала.

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Пока неизвестно, какие устройства будут выпущены на этом процессоре, но наверняка они появятся уже в этом году.