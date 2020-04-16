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Компания Apple является единственным производителем смартфонов, который не указывает полный список спецификаций. Вместо ёмкости батареи компания называет продолжительность работы, которую неизвестно как считает. Про мелочи вроде объёма оперативной памяти она вообще не вспоминает.

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Кто-то скажет, что все модели iPhone настолько совершенны, а операционная система iOS такая проработанная и отлаженная, что памяти здесь расходуется мало и её хватает. Кто-то скажет, что точное значение не называется, поскольку оно меньше по сравнению с Android-смартфонами по значительно более низким ценам.

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Ситуация повторилась и с анонсированным в среду iPhone SE 2020. Объём оперативной памяти и ёмкость батареи названы не были. К счастью, сертификат оператора China Telecom пришёл на помощь и желающие узнали эти значения.

Можно сказать, что по сравнению с iPhone 8 обновлён только процессор и объём оперативной памяти вырос до 3 Гб. В остальном компоненты остались прежними, включая камеры. Ёмкость батареи составляет 1825 мАч, что по современным меркам выглядит весьма невзрачно. Тем более что применяется самый мощный мобильный процессор, по крайней мере по меркам 2019 года. Для сравнения, ёмкость батареи iPhone SE 2016 года равна 1624 мАч.

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Казалось бы, что разница между процессорами в два поколения приведёт к тому, что новый смартфон будет работать без розетки значительно меньше, чем iPhone 8. Проверить это утверждение помогут независимые тесты и обзоры, а пока Apple указывает точно такую же продолжительность работы, как и у iPhone 8, а также у iPhone SE.