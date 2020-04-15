Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пользователи операционных систем Windows и сетевые администраторы во вторник получили возможность поставить очередные обновления безопасности в разных продуктах Microsoft. Были закрыты более 100 уязвимостей в инструментах для разработчиков, приложениях пакета Office, браузерах, мобильных и корпоративных приложениях, разных версиях Windows. На этот раз были закрыты 3 уязвимости нулевого дня, одну из которых уже используют. Она связана с библиотекой Windows Adobe Font Manager.

реклама

Всего закрыто 113 уязвимостей в следующих продуктах:

Microsoft Windows

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Microsoft Edge (Chromium)

ChakraCore

Internet Explorer

Microsoft Office и Microsoft Office сервисы и веб-приложения

Windows Defender

Visual Studio

Microsoft Dynamics

Microsoft Apps для Android

Microsoft Apps для Mac

реклама

В прошлом месяце Microsoft решила приостановить все необязательные обновления Windows 10, начиная с мая. Вместо этого свои усилия она направит на выпуск обновлений безопасности. Также появилась информация , что сроки прекращения поддержки некоторых версии Windows 10 и других продуктов перенесли на полгода.

Между тем, уже успела появится информация о проблемах с обновлениями. Один из патчей ломает ссылки Visual Basic for Applications (VBA). Речь идёт об обновлении безопасности Microsoft Office. Проблемы проявляются при работе с файлами типов .exe, элементами управления ActiveX (.ocx), библиотеками .olb, .tlb и .dll. Эти обновления описываются в бюллетене CVE-2020-0760.