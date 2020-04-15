В апрельских патчах Microsoft закрыла 3 уязвимости нулевого дня и 15 критических
Пользователи операционных систем Windows и сетевые администраторы во вторник получили возможность поставить очередные обновления безопасности в разных продуктах Microsoft. Были закрыты более 100 уязвимостей в инструментах для разработчиков, приложениях пакета Office, браузерах, мобильных и корпоративных приложениях, разных версиях Windows. На этот раз были закрыты 3 уязвимости нулевого дня, одну из которых уже используют. Она связана с библиотекой Windows Adobe Font Manager.
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Всего закрыто 113 уязвимостей в следующих продуктах:
- Microsoft Windows
- Microsoft Edge (EdgeHTML)
- Microsoft Edge (Chromium)
- ChakraCore
- Internet Explorer
- Microsoft Office и Microsoft Office сервисы и веб-приложения
- Windows Defender
- Visual Studio
- Microsoft Dynamics
- Microsoft Apps для Android
- Microsoft Apps для Mac
рекламаВ прошлом месяце Microsoft решила приостановить все необязательные обновления Windows 10, начиная с мая. Вместо этого свои усилия она направит на выпуск обновлений безопасности. Также появилась информация, что сроки прекращения поддержки некоторых версии Windows 10 и других продуктов перенесли на полгода.
Между тем, уже успела появится информация о проблемах с обновлениями. Один из патчей ломает ссылки Visual Basic for Applications (VBA). Речь идёт об обновлении безопасности Microsoft Office. Проблемы проявляются при работе с файлами типов .exe, элементами управления ActiveX (.ocx), библиотеками .olb, .tlb и .dll. Эти обновления описываются в бюллетене CVE-2020-0760.
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