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На прошлой неделе Google и Apple объявили о сотрудничестве в деле разработки системы отслеживания контактов через Android и iOS. Сначала две компании в мае выпустят совместимый интерфейс прикладного программирования. Затем будет осуществлена более глубокая интеграция интерфейса в две операционные системы. Теперь Google предоставила дополнительную информацию по работе системы отслеживания контактов и как она будет распространяться на устройствах.

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Будет использоваться стандарт связи Bluetooth Low Energy. С его помощью постоянно будет проверяться наличие смартфонов на Android или iPhone на расстоянии 3-4,5 м от вас. Данные между устройствами будут передаваться таким образом, чтобы их нельзя было связать с конкретным человеком. Если пользователь в приложении укажет, что он инфицирован COVID-19, его аппарат загрузит блок с зашифрованными идентификаторами людей, с которыми человек вступал в контакт за последние 14 дней. Другие устройства скачают этот блок и просканируют идентификаторы. Они будут проверять, есть эти номера в их списках или нет. Если совпадение найдено, пользователь получит уведомление о том, что вступал в контакт с заражённым человеком.

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Интерфейс прикладного программирования будет доступен только организациям здравоохранения. Независимые разработчики приложений не смогут создавать программы для отслеживания коронавируса. На втором этапе функция отслеживания контактов будет встроена в операционные системы, чтобы пользователям не нужно было скачивать отдельное приложение. Правда, это не означает, что всех принудят использовать такое отслеживание. Пользователи должны дать согласие на это.

Вместо обновления операционной системы Google распространит новую функциональность на устройствах под управлением Android 6.0 и более новых версий через сервисы Google Play. Это позволит компании распространить функцию на старых устройствах, которые их производители уже не поддерживают. Проблема в том, что в Китае нет сервисов Google Play, зато Android-устройств там очень много.