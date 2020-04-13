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Распространение дистанционной работы и обучения из-за пандемии коронавируса привело к росту спроса на компьютеры по всему миру. Казалось бы, производители компьютеров должны радоваться. К сожалению, карантин влияет на производство комплектующих. Также есть недостаток в процессорах Intel.

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Согласно отчёту от исследовательской фирмы Canalys, за квартал было выпущено 53,7 млн. компьютеров, ноутбуков и рабочих станций. Это на 8% меньше результат годичной давности. В последний раз такой крупный спад поставок был в первом квартале 2016 года.

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Lenovo, HP и Dell лидируют по объёму поставок со значениями 12,8 млн., 11,7 млн. и 10,5 млн. соответственно. Из первой пятерки производителей самый большой спад был у Apple, на 21%.

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Дефицит процессоров Intel также сыграл роль. Многие предприятия в Китае так и не открылись или работают не в полную силу. Во втором квартале китайская промышленность должна нарастить объём производства, но к тому времени спрос на компьютеры должен снизиться. Для дома покупатели к тому моменту уже могут приобрести компьютеры, если найдут на это деньги. Проблемы с деньгами будут и у многих организаций, так что они вряд ли станут сильно тратиться на компьютеры во время рецессии.