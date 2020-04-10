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Хотя на смартфонах Apple не так много лишнего программного обеспечения, как у некоторых других производителей, кое-какие программы там всё же есть и не всем они нужны. Можно найти по меньшей мере десяток приложений, которыми мало кто пользуется. Сами обладатели смартфонов также часто ставят приложения и игры, чтобы один раз запустить их и потом забыть навсегда.

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В общем, со временем на мобильных устройствах скапливаются ненужные приложения, которые только зря занимают место и повышают расход энергии. Людскую забывчивость вряд ли можно исправить, поэтому Apple собирается бороться с проблемой программными методами в системе iOS 14.

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Когда состоится релиз этой версии системы, в ней будет функция под названием Клипы. Можно будет скачивать только часть сторонних приложений без необходимости устанавливать их целиком. При помощи интерфейса прикладного программирования Clips API разработчики смогут предлагать интерактивный и динамический контент при помощи QR-кодов.

Можно просканировать код на сайте приложения и получить доступ к набору его функциональных возможностей через карточку на экране. Какие именно функции будут здесь доступны, выбирают разработчики приложений. Когда карточка закрывается, данные должны быть удалены с устройства.

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Официально Apple эту функцию пока не анонсировала. Это означает, что её появление в финальной версии iOS 14 не гарантировано. Возможно, новая информация появится на конференции разработчиков WWDC 2020, которая будет проведена в цифровом формате.