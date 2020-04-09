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Пандемия коронавируса вызвала значительные изменения в используемых людьми технологиях. Это относится к методам работы, учёбы, получения новостей и развлечений. Поскольку люди сидят дома, они чаще стали пользоваться компьютерами, нежели смартфонами. Если эти компьютеры у них есть.

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Количество заражённых приближается к 1,5 млн. по всему миру, а в одном только штате Нью-Йорк больных больше, чем в любой другой стране, кроме США. Велика вероятность, что жителям многих регионов придётся сидеть дома ещё долго. Интернет является одним из наиболее востребованных времяпровождений.

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Анализ New York Times на основе данных от SimilarWeb и Apptopia показывает, как изменяются привычки работы, игр и общения.

Значительно выросла популярность мессенджеров и приложений-видеоконференций. Даже не самые известные сервисы подобного рода, вроде Houseparty, Nextdoor.com и Google Duo, увидели значительный наплыв пользователей. Коронавирус сделал то, чего не могла бы сделать никакая рекламная кампания.

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Skype, Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams, Hangouts стали важными инструментами для работы и учебы на дому. Правда, не все справились с наплывом пользователей. Больше всего выросла популярность Zoom, который больше других в итоге пострадал от уязвимостей и проблем с конфиденциальностью. Среди последних компания Google запретила сотрудникам работу с ним.

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Вырос трафик в Facebook и Google, но прибыль от этого у них больше не стала. Согласно некоторым оценкам, рекламные доходы до конца года упадут на $44 млрд.

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Выросло количество пользователей у YouTube и Netflix. Причём выросло за счёт пользователей компьютеров, а не мобильных устройств. Наверняка во многом потому, что домашний проводной интернет часто безлимитный, в отличие от мобильного трафика.

Прежде мобильные игры по популярности опережали компьютерные. В результате крупные издатели вроде EA и Blizzard занялись переносом классических компьютерных игр на мобильные платформы. Теперь на компьютерах играют больше прежнего.