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Появилась информация, согласно которой южнокорейский производитель Samsung работает над планшетами на смену Samsung Tab S6 с экраном 10,5 дюйма. Может быть выпущено две разновидности устройства с разными экранами.

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Один планшет получит экран с диагональю 11 дюймов, другой 12,4 дюйма. Будут версии как только с Wi-Fi, так и с поддержкой сотовой связи (5G). Будут улучшены камеры, батарея и процессор, быстрая подзарядка станет ещё быстрее. В Galaxy Tab S6 поддерживается подзарядка мощностью 15 Вт. Возможно, планшеты выйдут под управлением Android 10 с интерфейсом One UI 2.1. Сам Samsung Galaxy Tab S6 только недавно был обновлён до последней версии Android.

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Samsung является едва ли не единственным производителем, который продолжает выпускать планшеты верхней ценовой категории на Android. Увеличение размеров позволит этим планшетам стать более полноценными конкурентами для iPad Pro с экранами 11 и 12,9 дюйма.

В своём нынешнем Galaxy Tab S6 Samsung обеспечила как планшетные возможности, так и неплохой рабочий стол для взаимодействия как с компьютером. Последнее возможно благодаря функции Samsung DeX. Она приносит знакомый по компьютерам пользовательский интерфейс и поддержку мыши и клавиатуры. Нужно сказать, что такое сочетание мобильного устройства и портативного компьютера в нынешнем домашнем заточении выглядит особенно заманчивым для тех, кто работает и учится дистанционно.