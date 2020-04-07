Samsung работает над флагманским планшетами с экранами 11 и 12,4 дюйма
Появилась информация, согласно которой южнокорейский производитель Samsung работает над планшетами на смену Samsung Tab S6 с экраном 10,5 дюйма. Может быть выпущено две разновидности устройства с разными экранами.
рекламаОдин планшет получит экран с диагональю 11 дюймов, другой 12,4 дюйма. Будут версии как только с Wi-Fi, так и с поддержкой сотовой связи (5G). Будут улучшены камеры, батарея и процессор, быстрая подзарядка станет ещё быстрее. В Galaxy Tab S6 поддерживается подзарядка мощностью 15 Вт. Возможно, планшеты выйдут под управлением Android 10 с интерфейсом One UI 2.1. Сам Samsung Galaxy Tab S6 только недавно был обновлён до последней версии Android.
рекламаSamsung является едва ли не единственным производителем, который продолжает выпускать планшеты верхней ценовой категории на Android. Увеличение размеров позволит этим планшетам стать более полноценными конкурентами для iPad Pro с экранами 11 и 12,9 дюйма.
В своём нынешнем Galaxy Tab S6 Samsung обеспечила как планшетные возможности, так и неплохой рабочий стол для взаимодействия как с компьютером. Последнее возможно благодаря функции Samsung DeX. Она приносит знакомый по компьютерам пользовательский интерфейс и поддержку мыши и клавиатуры. Нужно сказать, что такое сочетание мобильного устройства и портативного компьютера в нынешнем домашнем заточении выглядит особенно заманчивым для тех, кто работает и учится дистанционно.
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