Samsung начала промышленное производство самой быстрой памяти для флагманских смартфонов
Компания Samsung во вторник объявила, что начинает промышленное производство первых чипов памяти типа eUFS 3.1 объёмом 512 Гб. Они предназначаются для флагманских смартфонов и разработчики называют их самыми быстрыми среди современных мобильных чипов памяти. По сравнению с существующей памятью eUFS 3.0 скорость записи у новой вырастет в три раза.
рекламаSamsung обещает скорость последовательного чтения данных более 1200 Мб/с. Производительность при работе со случайными блоками данных станет больше на 60% по сравнению с современными флагманами. Скорость чтения случайных блоков данных равна 100000 IOPS, записи 70000 IOPS. Скорость последовательного чтения останется на уровне 2100 Мб/с. В результате новые чипы значительно быстрее, чем твердотельные накопители на основе интерфейса SATA III для персональных компьютеров и существующих чипов для смартфонов.
рекламаSamsung утверждает, что смартфоны с такой памятью могут перенести 100 Гб данных примерно за полторы минуты, тогда как памяти UFS 3.0 на это потребуется больше 4 минут. Позднее в этом году Samsung собирается выпустить премиальные смартфоны с новыми чипами объёмом 128 или 256 Гб.
Ранее компания начала предлагать на флагманских моделях Galaxy S20 запись видео с поддержкой 8K. Скоро за ней могут последовать китайские производители смартфонов. Таким образом, большой объём быстрого хранилища не помешает.
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