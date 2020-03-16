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Меньше месяца прошло с того момента, как компанию Apple оштрафовали на 25 млн. евро за уже довольно давнюю историю с замедлением работы iPhone ради повышения долговечности батарей. На фоне нового штрафа предыдущий может показаться копейками. Антимонопольный комитет Франция оштрафовал американскую компанию на сумму 1,1 млрд. евро.

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Это решение было принято после нескольких лет расследований. Apple якобы раздавала противозаконное указания в сетях распространения своих продуктов и нарушала экономическую независимость розничных сетей.

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В частности, штраф затрагивает торговые соглашения с продавцами Tech Data и Ingram Micro. Соглашения с Apple были устроены так, что они не конкурировали друг с другом. В результате две эти компании также были оштрафованы на сумму 76,1 млн. евро и 62,9 млн. евро соответственно.

Представитель Apple назвал решение властей обескураживающим. По его словам, подобные практики применялись более 10 лет назад и решение противоречит 30 годам прецедентов, на которые полагаются все французские компании. Нынешний поворот событий якобы может привести к хаосу в различных отраслях промышленности и Apple собирается подавать апелляцию.