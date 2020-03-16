Проект Folding@Home начал искать лекарство от коронавируса
Проект Folding@Home существует примерно два десятилетия и его популярность остаётся как никогда высокой. Если кто-то не знает, здесь вычислительная мощь компьютеров добровольцев применяется для моделирования поведения белков. Задачи посылаются в программу на компьютер пользователей, происходит обработка, результаты отсылаются исследователям. После этого ваш компьютер получает следующую задачу для решения.
рекламаСпециалисты Стэнфордского университета, который проводит этот проект, не могли остаться в стороне от коронавируса COVID-19. Таким образом, вы можете почувствовать себя причастным в борьбе с ним, если хотя бы пару часов в день будете считать задачи на своём компьютере. Проект нацелен на получение помощи со стороны миллионов добровольцев.
На нашем форуме давно есть посвящённый распределенным вычислениям раздел. Там можно прочитать про борьбу с коронавирусом более подробно.
рекламаНужно иметь в виду, что эти расчёты повышают расход энергии, а вместе с ними счета за электричество. Кроме того, они приводят к нагреву видеокарт и процессоров, что может несколько сократить их жизненный цикл. Если подобные соображения вас не пугают, почитать о вступлении можно здесь.
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