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Проект Folding@Home существует примерно два десятилетия и его популярность остаётся как никогда высокой. Если кто-то не знает, здесь вычислительная мощь компьютеров добровольцев применяется для моделирования поведения белков. Задачи посылаются в программу на компьютер пользователей, происходит обработка, результаты отсылаются исследователям. После этого ваш компьютер получает следующую задачу для решения.

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Специалисты Стэнфордского университета, который проводит этот проект, не могли остаться в стороне от коронавируса COVID-19. Таким образом, вы можете почувствовать себя причастным в борьбе с ним, если хотя бы пару часов в день будете считать задачи на своём компьютере. Проект нацелен на получение помощи со стороны миллионов добровольцев.

На нашем форуме давно есть посвящённый распределенным вычислениям раздел. Там можно прочитать про борьбу с коронавирусом более подробно.

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