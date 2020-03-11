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Первые обозреватели имеют возможность работать со смартфонами Samsung Galaxy S20 на протяжении около двух недель. Большинство осталось довольно возможностями этих устройств. Они очень быстрые, обладают впечатляющим зумом и автономностью.

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Между тем, в Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra обнаружился баг в работе передней камеры. Камера случайным образом решает размывать некоторые участки изображения. Иногда размывается большая часть фотографии.

Похоже, проблема встречается по большей части тогда, когда снимают с ярким задним планом. Были опробованы разнообразные способы решить проблему, вроде отключения режимов украшения, HDR и изменения настроек. Вероятно, виноват программный алгоритм Samsung.

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Это только одна из проблем в уже появившемся списке недостатков смартфонов Galaxy S20. Южнокорейский производитель ранее пообещал выпустить обновление и решить эти недостатки. Хочется верить, что и проблема с передней камерой там будет решена.

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Другая новость связана с информацией относительно ремонтопригодности Galaxy S20+ от специалистов iFixit. Они разделили все компоненты и вынесли суровое решение. Оценка ремонтопригодности составляет всего 3 из 10 возможных баллов.

Панель OLED закреплена непосредственно на рамке устройства без дополнительной поддержки ради обеспечения прочности. В результате экран довольно легко повредить, когда пытаешься извлечь его.

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Батарея приклеена к задней панели большим количеством клея. Извлечь её также непросто.

К положительным моментам можно отнести использование стандартных винтов Philips, которые позволяют обойтись без необычных отвёрток.