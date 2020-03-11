Мероприятие с анонсом Huawei P40 Pro в Париже было отменено
Компания Huawei отменила мероприятие по глобальному анонсу смартфонов линейки P40. Вместо этого она будет довольствоваться анонсом с трансляцией в интернете.
рекламаСкладывается впечатление, что из-за коронавируса жизнь во всём мире останавливается. Один за другим отменяются различные мероприятия в мире технологий, спорта, автошоу, культурные события и всё остальное. Не обошла проблема стороной и компанию Huawei, которая отменила посвящённое смартфонам P40 мероприятие.
рекламаОб этом сообщается в китайской социальной сети Weibo. Тизер говорит о всемирной онлайн-конференции вместо личного присутствия в столице Франции. 26 марта желающие прямо у себя дома смогут посмотреть презентацию смартфонов Huawei P40, P40 Pro и P40 Lite.
Google и Apple тоже уже отменили кое-какие важные мероприятия и анонсы, переведя их в онлайн. Конференция разработчиков Google I/O пройдёт в мае в цифровом формате. В конце марта Apple может представить свои новые планшеты в интернете, а появление нового iPhone SE отложено.
рекламаПод вопросом остаются и другие крупные технологические мероприятия. Например, IFA 2020 в Берлине. Хотя до того момента почти полгода, нет никаких гарантий, что эпидемия к тому моменту сойдёт на нет. Кроме того, из-за неё разработка и производство многих продуктов замедляются или останавливаются. В результате некоторым на таких выставках попросту может быть нечего показывать.
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