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Firefox 74 запрещает сторонним программам устанавливать расширения

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Компания Mozilla во вторник выпустила браузер Firefox 74 и представила список изменений. Одна из новых возможностей заключается в том, что сторонние приложения больше не могут устанавливать в браузер расширения. Если по какой-то причине программа установила нежелательный аддон, можно без проблем удалить его из менеджера расширений вручную.

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Помимо улучшенного управления расширениями в браузере появилась способность импортировать закладки и историю посещённых страниц из браузера Microsoft Edge для Windows и Mac. Повышена конфиденциальность голосовых и видеозвонков при помощи поддержки mDNS ICE. Сделано это при помощи сокрытия IP-адреса в определённых сценариях WebRTC.

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В плане безопасности Mozilla убирает поддержку TLS 1.0 и TLS 1.1. Она была выключена, когда Firefox 74 был представлен в канале Nightly в сентябре прошлого года. Администраторы сайтов должны убедиться, что у них используются версии TLS 1.2 или TLS 1.3. Статистика Qualys SSL Labs показывает, что 97,1% сайтов поддерживают TLS 1.2 и только 26,5% работают с TLS 1.3.

Обновление Firefox 75 в апреле может оказаться более интересным. Судя по списку изменений в бета-версии, там будут переработана адресная строка. При нажатии на неё будут отображаться чаще всего посещаемые вами сайты. Разработчики считают, что это хорошо для небольших экранов.

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Пользователи мобильных устройств могут поработать с Firefox Preview 4.0, релиз которого также состоялся во вторник. Здесь среди новшеств можно назвать изменения в управлении логинами и поддержку расширений.

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