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Часто ли вы пользуетесь живыми плитками в меню «Пуск» операционной системы Windows 10? Хотя нажатием по ним довольно удобно запускать приложения, вполне можно прожить и без такой возможности. Так могли подумать в Microsoft и принять решение избавиться от живых плиток в будущих обновлениях Windows.

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Впервые живые плитки в продуктах Microsoft появились в мобильной операционной системе Windows Phone 7 на смартфонах. Там они выглядели вполне органично, но дальше перебрались на компьютеры под управлением Windows 8, чем огорчили очень многих ретроградов. Microsoft надеялась, что на сенсорных экранах компьютеров плитки будут такими же востребованными, как на смартфонах, но этого не произошло. И всё же, пусть в Windows 10 нет стартового экрана, как в Windows 8, живые плитки добрались и сюда в меню «Пуск».

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Они нужны не только для запуска приложений, но и могут в реальном времени отображать информацию о новостях, электронных письмах, прогноз погоды и т.д. Данная функциональность не обновлялась со времени прекращения поддержки Windows Mobile, поэтому всё больше разработчиков сторонних приложений отказывались от неё.

Издание Windows Latest со ссылкой на близкие к разработке Windows 10 источники сообщают, что Microsoft собирается избавиться от живых плиток и заменить их на статичные иконки. «Пуск» станет похожим на аналог из Windows 10X, системы для устройств с двумя экранами.

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Неизвестно, как долго предстоит этого ждать, если это вообще достоверная информация. Предположительно, живые плитки уйдут в прошлое не раньше появления обновления Windows 10 20H2 нынешней осени. Windows Latest ожидает, что окончательно от них избавятся в версии 2021 года.

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На прошлой неделе появилась информация о новых иконках Windows 10. Первыми их получат участники программы предварительного тестирования. Таким образом, Microsoft точно работает над изменением внешнего вида системы.