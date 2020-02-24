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Вместо выставки в Барселоне производителям мобильных устройств приходится анонсировать их вразнобой, в разных местах и в разное время. Компания Sony сделала это в понедельник, представив аппарат под названием Xperia 1 II. Здесь предлагается связь 5G и технология Sony Alpha AF для повышения качества фотографирования.

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Это флагманский смартфон, что можно определить по наличию в нём процессора Snapdragon 865, объёму памяти LPDDR4X 8 Гб и хранилищу 256 Гб. Диагональ экрана составляет 6,5 дюйма. Это панель 21:9 4K HDR OLED, как в прошлогоднем Xperia 1, только с технологией уменьшения размытия. Разработчики уверены, что пользы от этого не меньше, чем от частоты обновления в 90 Гц.

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Задняя камера тройная с оптикой ZEISS и сенсорами по 12 Мп. Технологии здесь позаимствованы у фотоаппаратов Sony Alpha. Поддерживается автофокус с отслеживанием глаз в реальном времени и слежение AF/AE со скоростью до 20 кадров/с. Передняя камера 8 Мп.





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Ёмкость батареи составляет 4000 мАч, есть быстрая подзарядка мощностью 18 Вт и беспроводная подзарядка с применением стандарта Qi. Есть даже разъём для наушников 3,5 мм.

Xperia Pro реклама

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Поставки в некоторых странах начнутся в конце весны. Будут предлагаться аппараты фиолетового и чёрного цвета на операционной системе Android 10. Дополнительно будет выпущен смартфон Xperia Pro с поддержкой полос частот 5G до 6 ГГц и mmWave, тогда как Xperia 1 II не поддерживает mmWave и потому в США будет работать только в сетях 4G. Ещё у версии Pro будет объём хранилища 512 Гб, остальные характеристики останутся неизменными.