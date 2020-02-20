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На протяжении многих лет обладатели мобильных устройств Apple на операционной системе iOS вынуждены были пользоваться предустановленными приложениями самой Apple. Хотя в iOS есть браузеры сторонних разработчиков, ссылки всегда по умолчанию запускают браузер Safari. Вскоре такое поведение может измениться, сообщает информационное агентство Bloomberg.

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Со ссылкой на близкие к Apple источники говорится, что Apple собирается сделать свою мобильную экосистему более открытой. В частности, она позволит выбирать сторонние браузеры в качестве приложений по умолчанию. То же самое относится к почтовым клиентам сторонних разработчиков. Это должно случиться в версии iOS 14. Больше не нужно будет пользоваться исключительно приложениями Safari и Почта. Это должно порадовать производителей других приложений подобного рода, вроде Microsoft Edge и Outlook, Google Chrome и Gmail. Привыкшие работать с этими программами пользователи получат на одну причину больше перейти на мобильные устройства Apple.

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Также компания якобы работает над допуском сторонних музыкальных приложений, таких как Spotify. Их можно будет применять с динамиками HomePod. Таким образом, будет снято ещё одно ограничение на работу с устройствами Apple. Голосовой ассистент Siri тоже сможет использовать Spotify как музыкальный плеер по умолчанию вместо Apple Music.

Нужно помнить, что пока Apple только думает об этом и окончательное решение не принято. Новые версии своего программного обеспечения Apple обычно представляет в июне на конференции разработчиков WWDC. Тогда мы наверняка узнаем более точно, произойдёт всё описанное выше или нет. В таких вопросах американский производитель спешить не любит. Например, сторонние программные клавиатуры были разрешены только в iOS 8, хотя в Android они были за много лет до этого.