Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В iOS 14 можно будет выбирать браузер и почтовый клиент по умолчанию

для раздела Блоги
3
RTX 2070 - цены идут вниз, не жди криптобума
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
ASUS RTX 2070 - очень низкая цена для крутого бренда
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

На протяжении многих лет обладатели мобильных устройств Apple на операционной системе iOS вынуждены были пользоваться предустановленными приложениями самой Apple. Хотя в iOS есть браузеры сторонних разработчиков, ссылки всегда по умолчанию запускают браузер Safari. Вскоре такое поведение может измениться, сообщает информационное агентство Bloomberg.

реклама

Со ссылкой на близкие к Apple источники говорится, что Apple собирается сделать свою мобильную экосистему более открытой. В частности, она позволит выбирать сторонние браузеры в качестве приложений по умолчанию. То же самое относится к почтовым клиентам сторонних разработчиков. Это должно случиться в версии iOS 14. Больше не нужно будет пользоваться исключительно приложениями Safari и Почта. Это должно порадовать производителей других приложений подобного рода, вроде Microsoft Edge и Outlook, Google Chrome и Gmail. Привыкшие работать с этими программами пользователи получат на одну причину больше перейти на мобильные устройства Apple.

реклама

Также компания якобы работает над допуском сторонних музыкальных приложений, таких как Spotify. Их можно будет применять с динамиками HomePod. Таким образом, будет снято ещё одно ограничение на работу с устройствами Apple. Голосовой ассистент Siri тоже сможет использовать Spotify как музыкальный плеер по умолчанию вместо Apple Music.

Нужно помнить, что пока Apple только думает об этом и окончательное решение не принято. Новые версии своего программного обеспечения Apple обычно представляет в июне на конференции разработчиков WWDC. Тогда мы наверняка узнаем более точно, произойдёт всё описанное выше или нет. В таких вопросах американский производитель спешить не любит. Например, сторонние программные клавиатуры были разрешены только в iOS 8, хотя в Android они были за много лет до этого.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

apple ios
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор корпуса Fractal Design Define R7
59
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
95
Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450
5
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
33
Сравнительное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
40
Обзор мощной акустической системы Tronsmart Element T6 Max
27
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
60
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
25
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC (PA-RTX2080Ti GamingProOC 11G)
34
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 S433F
4

Интересные материалы

Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 33
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 95
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 182
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 73
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 48
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые процессоры Intel Core 10-го поколения будут стоить гораздо дороже AMD Ryzen 4000-й серии
59
Американец сорвал попытку AMD обновить мировой рекорд Cinebench R20 для Ryzen Threadripper 3990X
72
8-ядерный процессор Intel Core i7-10700F обходит Ryzen 7 3700X, почти догоняя Core i9-9900k
128
Целая серия новых видеокарт AMD прошла регистрацию в Южной Корее
9
CD Projekt заслужила право получать 80 % выручки от продаж The Witcher 3 в Steam
45
Издатель Metro Exodus доволен результатами продаж игры в Steam (дополнено)
65
В Windows 7 зафиксировано небывалое количество вирусов. Установлен новый рекорд
42
Процессоры Intel Core 10-го поколения получат 30% прирост производительности по сравнению с текущим поколением
98
В Origin началась крупная распродажа игр от Electronic Arts
11
Китайская компания создала 8-ядерный процессор, Hygon, который обходит Intel Core i5-7600K
20
Скорый анонс флагманской видеокарты Big Navi от AMD получил очередное подтверждение
66
Белая сборка ASUS ROG Strix White Edition, представленная на CES 2020, появится в продаже до конца 2020 года
17
Технические характеристики процессоров Intel 10-го поколения слили в сеть – потребление всего 125 ВТ при 10 ядрах, 20 потоках и 5.3 ГГц
56
Опубликованы характеристики процессоров Intel поколения Comet Lake-S: до 10 ядер и TDP до 125 Вт
138
Ускоритель Alibaba выпускается по 12-нм технологии и занимает 709 кв.мм
13
В Сети появилась стоимость дюжины непредставленных процессоров Intel 10-го поколения
87
Охладитель be quiet! Shadow Rock 3 стал легче и производительнее предшественника
23
Intel Core i9-10900 оказался позади AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark 11 Extreme
71
Выбор лучшего бюджетного процессора 2020 года – Intel Core i3-9100F против Ryzen 5 1600 AF по версии techspot
39
Эволюция Windows за 17 лет в одном 40-секундном видео
8

Популярные статьи

Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
33
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
95
Как сделать Windows 10 удобной операционной системой – 10 полезных настроек
51
Корпус ACCORD JP-VI - бюджетная жемчужина
50
Обзор корпуса Fractal Design Define R7
59
Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450
5
Флешбэк: Samsung Galaxy S II – смартфон, который положил начало эре 4G
2

Сейчас обсуждают

Вова Кузнецов
01:45
В Сети появилась стоимость дюжины непредставленных процессоров Intel 10-го поколения
smaximaa
01:44
у шланга железо только на скриншотах есть, ничего удивительного)
Процессоры Intel Core 10-го поколения получат 30% прирост производительности по сравнению с текущим поколением
Вова Кузнецов
01:43
Снизу голубизна на штеудах 👇
В Сети появилась стоимость дюжины непредставленных процессоров Intel 10-го поколения
smaximaa
01:43
не видел, ага Лол
Процессоры Intel Core 10-го поколения получат 30% прирост производительности по сравнению с текущим поколением
Руслан Черванёв
01:43
Вчера здесь писали что, производительность новых интел не впечатляет, а сегодня уже впечатляет! И все это вокруг одной и той же новости. Блогеры вы как там? Нормально??? Вы уже определитесь, вы вчера ...
Процессоры Intel Core 10-го поколения получат 30% прирост производительности по сравнению с текущим поколением
smaximaa
01:43
голубец знает толк в обосрамсе
Процессоры Intel Core 10-го поколения получат 30% прирост производительности по сравнению с текущим поколением
Вова Кузнецов
01:39
Технические характеристики процессоров Intel 10-го поколения слили в сеть – потребление всего 125 ВТ при 10 ядрах, 20 потоках и 5.3 ГГц
Вова Кузнецов
01:36
Найди на фото себя, шланх
Процессоры Intel Core 10-го поколения получат 30% прирост производительности по сравнению с текущим поколением
Drugok001(new)
01:36
Все приложения и игры скупят, нам не останется!
Коронавирус поспособствовал стремительной волне финансирования игровой индустрии. На гейминг потрачено $150 миллиардов
Shock Memes
01:33
на мобильных платформах особого выбора нету, андроид гугл плей, иос аппстор
CD Projekt заслужила право получать 80 % выручки от продаж The Witcher 3 в Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем