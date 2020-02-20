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В среду компания Google представила первую предварительную версию системы Android 11 для разработчиков. Этот релиз стал сюрпризом, поскольку случился раньше обычного. В прежние годы первая предварительная версия выпускалась в марте.

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Впрочем, чем раньше, тем лучше. Это означает, что разработка происходит успешно, а у создателей приложений для Android будет больше времени, чтобы обеспечить соответствие требованиям Android 11. Сборка доступна на смартфонах Pixel 2/XL, Pixel 3/XL, Pixel 3a/XL, и Pixel 4/XL.

Вместе с первой версией Google представила график релизов следующих версий. Финальный вариант запланирован на третий квартал, как и в прежние годы. До апреля будет ещё две сборки, а потом три бета-версии.

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Сборка не зря предназначается для разработчиков и обычным пользователям устанавливать её на свои смартфоны не рекомендуется. Она может быть недостаточно стабильной для каждодневной работы, поэтому Google сделала её доступной только для установки вручную.

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В Android 11 были усовершенствованы интерфейсы программирования для улучшения связи, чтобы воспользоваться преимуществом сетей 5G. Поддерживаются новые типы экранов с различными отверстиями. Появился новый раздел общения в панели уведомления, пузыри и возможность вставлять изображения в ответах в уведомлениях. Улучшены возможности в плане безопасности и конфиденциальности, работы камер и других аспектах.