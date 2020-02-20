Google выпустила первую сборку Android 11 Developer Preview для смартфонов Pixel
В среду компания Google представила первую предварительную версию системы Android 11 для разработчиков. Этот релиз стал сюрпризом, поскольку случился раньше обычного. В прежние годы первая предварительная версия выпускалась в марте.
рекламаВпрочем, чем раньше, тем лучше. Это означает, что разработка происходит успешно, а у создателей приложений для Android будет больше времени, чтобы обеспечить соответствие требованиям Android 11. Сборка доступна на смартфонах Pixel 2/XL, Pixel 3/XL, Pixel 3a/XL, и Pixel 4/XL.
Вместе с первой версией Google представила график релизов следующих версий. Финальный вариант запланирован на третий квартал, как и в прежние годы. До апреля будет ещё две сборки, а потом три бета-версии.
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Сборка не зря предназначается для разработчиков и обычным пользователям устанавливать её на свои смартфоны не рекомендуется. Она может быть недостаточно стабильной для каждодневной работы, поэтому Google сделала её доступной только для установки вручную.
рекламаВ Android 11 были усовершенствованы интерфейсы программирования для улучшения связи, чтобы воспользоваться преимуществом сетей 5G. Поддерживаются новые типы экранов с различными отверстиями. Появился новый раздел общения в панели уведомления, пузыри и возможность вставлять изображения в ответах в уведомлениях. Улучшены возможности в плане безопасности и конфиденциальности, работы камер и других аспектах.
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