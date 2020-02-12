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Конференция Mobile World Congress является крупнейшим событием в мире мобильных устройств. В этом году ей не посчастливилось со временем проведения. Эпидемия коронавируса может привести к отмене мероприятия или проведению в урезанном варианте. Всё больше компаний отказываются приезжать в Барселону.

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До сегодняшнего дня в списке этих компаний уже были Amazon, Ericsson, Facebook, Intel, LG и Sony, которые отказались участвовать из-за опасений за здоровье своих сотрудников. Теперь производящая смартфоны Nokia компания HMD Global также отказалась от участия. Сама Nokia, которая в настоящее время занимается производством оборудования для сетей 4G и 5G, в Барселону тоже не поедет. Её пресс-конференция была запланирована на 23 февраля, но этим планам не суждено сбыться.

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На выставке ожидался анонс таких смартфонов, как Nokia 8.2 5G, Nokia 5.2 и Nokia 1.3. Теперь их придётся представить в другом месте и в другое время.

Немецкий оператор мобильной связи Deutsche Telekom также оказался в рядах отказников. Это один из четырёх главных операторов Европы.

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Как видим, у GSM Association всё больше поводов отменить мероприятие полностью или перенести его на более поздний срок.