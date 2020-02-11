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Смартфон сегодня есть почти у каждого. Какие только устройства прежних лет он не заменяет: телефон, камеру, диктофон, плеер, карты и т.д. Для некоторых смартфоны заменяют даже докторов. Многие мнительные граждане бегут искать информацию о болезнях в интернете, едва только где-то что-то кольнёт. Врачам это сильно не нравится, но вряд ли в обозримом будущем такое поведение прекратится.

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Исследователи из Университета Цинциннати нашли смартфону более полезное применение. Они разработали тест, который будет анализировать образцы крови или слюны. Естественно, для этого смартфону потребуется дополнительный аппаратный компонент.

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С его помощью мобильные устройства начнут распознавать ВИЧ, малярию и коронавирус, главную на сегодняшний день болезнь планеты. Капля крови или слюны помещается на тестовую полоску, которая вставляется в прибор и автоматически анализирует. Результатами тестов можно поделиться с врачами. Такие технологии особенно полезны в небогатых странах, где может не хватать медицинского оборудования и персонала для работы с ним. Чем быстрее болезни определяют, тем быстрее останавливают их распространение.

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Мобильную лабораторию разработали для Android-смартфона. Причём использовали не самый современный Galaxy S3 на Android 4.2.2. Адаптер подключается через интерфейс XML. В приложении создали небольшое руководство для знакомства с системой. Когда адаптер проанализировал тестовую полоску, результаты можно хранить локально на устройстве.

В будущем исследователи надеются расширить список болезней, на которые можно проверяться подобным образом.