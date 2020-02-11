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Компания Google рассказала о своих планах начать предупреждать пользователей браузера Chrome относительно небезопасных по её мнению загрузок. После этого она начнёт блокировать такие загрузки без предупреждения. Разработчики сообщают, что Chrome постепенно начнёт загружать на страницах HTTPS только безопасные файлы. Некоторые файлы считаются опасными с точки зрения конфиденциальности и работоспособности системы. Например, программы могут оказаться вирусами, получая доступ к персональной информации пользователей, переписке, финансовым сведениям.

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Начиная с версии Chrome 82, которая будет выпущена в апреле, браузер будет предупреждать, если пользователи собрались скачивать исполняемые файлы с безопасного сайта. Потом в версии Chrome 83 загрузка этих исполняемых файлов будет заблокирована и предупреждение будет применяться к архивным файлам. О файлах PDFs и .doc предупреждения появятся в версии Chrome84, об аудио, изображениях, тексте и видео в версии 85. Небезопасные файлы с безопасных сайтов будут блокироваться в Chrome 86. Данная версия ожидается в октябре. Этот план Google показан на изображении ниже.

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Эти усилия являются частью плана Google по переводу сайтов на HTTPS. В прошлом году Google начала блокировать небезопасные ресурсы на сайтах HTTPS.

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Эти предупреждения будут не только на компьютерах, но и на версиях Chrome для Android и iOS. Они начнут появляться там в версии Chrome 83. Google считает мобильные платформы более защищёнными от вредоносных файлов, поэтому даёт отсрочку разработчикам сайтов.