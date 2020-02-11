Поставки смартфонов из Китая из-за коронавируса могут снизиться на 50%
Число погибших от коронавируса продолжает расти и вместе с этим растёт его влияние на мировую экономику. В первую очередь на экономику Китая. Аналитики считают, что меры предосторожности могут привести к тому, что поставки смартфонов из этой страны упадут на 50%.
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Из-за коронавируса отменяют конференции, откладывают поставки продуктов, закрывают предприятия. Закрыты и многие розничные магазины. Исследовательская фирма Canalys ожидает, что в первом квартале по сравнению с показателем годичной давности в Китае будет выпущено вдвое меньше смартфонов.
рекламаПроизводители или полностью отменяют, или откладывают релиз новых моделей. Крупные публичные мероприятия в Китае сейчас запрещены. У компаний уйдёт некоторое время на изменение своих планов. Среди прочего это может повлиять на распространение смартфонов с поддержкой стандарта 5G.
Другая аналитическая компания IDC считается, что объём поставок смартфонов из Китая снизится только на 30%. Задержка в связи с открытием предприятий и возвращением персонала на свои рабочие места затрагивает не только поставки в магазины, но и релиз продуктов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
рекламаИнформационное агентство Reuters пишет, что исследовательская фирма Trendforce в понедельник снизила прогноз поставок на первый квартал примерно на 10% до 41 млн. смартфонов. Есть хорошие новости для Apple: Foxconn возобновила производство на заводе в городе Чжэнчжоу, хотя работает только 10% сотрудников.
рекламаHuawei отменила свою конференцию разработчиков, но возобновила производства потребительских устройств и оборудования для операторов мобильной связи.
Также есть прогноз, согласно которому из-за этих проблем поставки консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X будут отложены или они выйдут в ограниченном количестве.
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