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Компания Motorola в пятницу анонсировала два новых смартфона в своей линейке аппаратов средней ценовой категории Moto G. Они получили названия moto g stylus и moto g power и цифры в этих названиях отсутствуют. Поскольку в прошлом году вышли Moto G7, новые аппараты можно считать моделями Moto G8.

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Оба смартфона работают на процессоре Snapdragon 665, объём оперативной памяти 4 Гб, экраны размером 6,4 дюйма FHD+ с отверстием под камеру в углу. g stylus получил 128 Гб хранилища, power довольствуются объёмом 64 Гб, как и в прошлом году.

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Из названия нетрудно понять, у какого из этих смартфонов в комплекте поставки есть стилус. Впервые для линейки аппаратов Moto G. Это позволит рисовать, писать заметки, редактировать изображения.

moto g stylus обладает тройной задней камерой, основная из которых получила сенсор 48 Мп и объектив с апертурой f/1.7. Ещё есть камера Action Cam 16 Мп и Macro Vision 2 Мп. Первая из них посвящена сверхширокоугольной съёмке видео, как на Motorola One Action. Здесь записывается видео максимум 1080p 30fps, когда как основная камера поддерживает 4K 30fps и 1080p 60fps.

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Ёмкость батареи составляет 4000 мАч, поддерживается быстрая подзарядка мощностью 10 Вт. В прошлом году мощность была 15 Вт.

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moto g power обладает батареей 5000 мАч, как прошлогодний Moto G7 Power. Зато разрешение экрана выросло до 1080p с прежних 720p. Задняя камера тройная, основная 16 Мп f/1.7. Камера макро 2 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп.

moto g stylus и moto g стоят $300 и $250 соответственно и поступят в продажу весной.