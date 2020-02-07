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Мобильные технологии продолжают развиваться, и смартфоны становятся всё более мощными. Следующим крупным обновлением флагманских моделей станет оперативная память LPDDR5 DRAM. Компания Micron анонсировала начало её промышленного производства и поставок клиентам. Первым смартфоном с этой памятью может стать Xiaomi Mi 10, она же должна войти в состав аппаратов Samsung Galaxy S20.

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На протяжении нескольких лет смартфоны работают с памятью LPDDR4 или LPDDR4X DRAM. Новая память Micron LPDDR5 доступна в чипах объёмом 6, 8 и 12 Гб. По сравнению с LPDDR4X скорость передачи данных вырастет на 50%, энергоэффективность на 20%.

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Micron говорит о скорости передачи данных 5,5 и 6,4 Гбит/с против 4 Гбит/с на LPDDR4X. Такая скорость позволит выполнять связанные с искусственным интеллектом и сетями 5G задачи. Устройства с этой памятью смогут быстрее обрабатывать приложения, а продолжительность работы между подзарядками вырастет на 5-10%.

Также память Micron будет предлагаться в мультичиповых конфигурациях, где наряду с LPDDR5 будет располагаться флеш-память UFS для смартфонов среднего и верхнего уровня. Они ожидаются в первом полугодии.

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Впервые эта память может появиться в продаже в аппаратах линейки Xiaomi Mi 10. В июле прошлого года сообщалось, что Samsung тоже начинает промышленное производство мобильной памяти LPDDR5. Она может найти применение в аппаратах Galaxy S20 на процессоре Snapdragon 865 и с флеш-памятью UFS 3.0. Объём оперативной памяти там может составлять 12 и 16 Гб.