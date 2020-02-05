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Игровой сервис потоковой трансляции NVIDIA GeForce Now после продолжительного бета-тестирования доступен в финальном варианте. Его пользователями могут быть обладатели компьютеров на Windows, Mac, Android и приставок NVIDIA Shield. Чтобы играть здесь, вы должны приобрести соответствующее игры, которые не будут доступны бесплатно.

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Сейчас сервис поддерживает около 400 игр. Некоторые игры недоступны, даже если вы приобрели их. Нужно искать в библиотеке игр сервиса и смотреть на наличие совместимости.

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Поскольку это сервис потоковой трансляции игр, можно будет запускать игры для компьютеров на смартфонах и планшетах на Android. Поддерживаются Android-устройства с объёмом оперативной памяти 2 Гб и более на версиях Android 5.0 и новее. Рекомендуется пользоваться сетями Wi-Fi на полосе частот 5 ГГц, чтобы получить максимально качественный сервис.

Одна учётная запись GeForce NOW позволяет играть на всех совместимых устройствах, включая Android-смартфоны. Сервис может быть доступен бесплатно, но приоритет даётся платным подписчикам. Кроме того, при бесплатном доступе играть можно на протяжении всего 1 часа, после чего придётся сделать перерыв.

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Если заплатить $5 в месяц, вы получите 6 часов игры подряд, трассировку лучей в реальном времени и приоритет на подключение к сервису. Кроме того, этот тариф на протяжении первых трёх месяцев будет бесплатным.