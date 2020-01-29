Nokia 9.2 PureView может получить безрамочный экран
В минувшие выходные стало известно, что компания HMD Global отказалась от плана выпуска смартфона Nokia 9.1 PureView. Вместо этого она занимается более новым и мощным Nokia 9.2 PureView.
рекламаИздание Nokiamob пишет, что этот аппарат будет обладать безрамочным экраном. Конкретные характеристики пока неизвестны, но скорее всего на этом экране будет вырез наверху.
Быть может, производитель постарается как-то это отделить этот премиальный аппарат от более дешёвых моделей. В таком случае не исключено, что вместо выреза будет применяться круглое отверстие для передней камеры, как на некоторых прошлогодних флагманских смартфонах.
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Сама передняя камера может получить разрешение 32 или даже 48 Мп. Размер и расположение задних сенсоров остаются загадкой. Предыдущая информация говорила, что компания собирается отказаться от технологии Light, которая применяется в Nokia 9 PureView.
рекламаСкорее всего будет использоваться передовой процессор Snapdragon 865 и появится поддержка сетей 5G, беспроводной подзарядки, быстрый проводной подзарядки. Останется в прошлом разъём для наушников 3,5 мм.
Стоимость Nokia 9.2 PureView должна быть ниже, чем у флагманских моделей других производителей, чтобы привлечь максимальное количество покупателей. Анонс может состояться после июня. Возможной датой является сентябрь с выставкой IFA в Берлине.
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