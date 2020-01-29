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В минувшие выходные стало известно, что компания HMD Global отказалась от плана выпуска смартфона Nokia 9.1 PureView. Вместо этого она занимается более новым и мощным Nokia 9.2 PureView.

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Издание Nokiamob пишет, что этот аппарат будет обладать безрамочным экраном. Конкретные характеристики пока неизвестны, но скорее всего на этом экране будет вырез наверху.

Быть может, производитель постарается как-то это отделить этот премиальный аппарат от более дешёвых моделей. В таком случае не исключено, что вместо выреза будет применяться круглое отверстие для передней камеры, как на некоторых прошлогодних флагманских смартфонах.

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Сама передняя камера может получить разрешение 32 или даже 48 Мп. Размер и расположение задних сенсоров остаются загадкой. Предыдущая информация говорила, что компания собирается отказаться от технологии Light, которая применяется в Nokia 9 PureView.

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Скорее всего будет использоваться передовой процессор Snapdragon 865 и появится поддержка сетей 5G, беспроводной подзарядки, быстрый проводной подзарядки. Останется в прошлом разъём для наушников 3,5 мм.

Стоимость Nokia 9.2 PureView должна быть ниже, чем у флагманских моделей других производителей, чтобы привлечь максимальное количество покупателей. Анонс может состояться после июня. Возможной датой является сентябрь с выставкой IFA в Берлине.