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Следующие версии мобильных операционных систем iOS и iPadOS от компании Apple должны быть анонсированы на ежегодной конференции разработчиков WWDC в июне. Именно тогда обладатели мобильных устройств Apple узнают, получат они очередную версию системы или нет. После достаточно проблемного релиза iOS 13 Apple могла принять решение поддерживать в iOS 14 все те же устройства, что поддерживаются и сейчас.

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Об этом сообщает французский веб-сайт iPhoneSoft. В результате обладатели старых моделей iPhone и iPad могут временно вздохнуть с облегчением. Это относится среди прочего к смартфонам iPhone 6S, 6S Plus и iPhone SE, которые выпустили в 2015 и 2016 годах. На Android модели тех лет давно остались без поддержки.

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Немного отличается ситуация с iPad Mini 4 и iPad Air 2 на более медленных процессорах Apple A8 и A8x. Похоже, они с очередной версией системы уже не справятся. Что касается iPod touch, только прошлогодняя последняя версия устройства будет обновлена.

Неудачный релиз iOS 13 привёл к тому, что Apple пришлось выпустить несколько дополнительных обновлений, чтобы устранить все возникшие проблемы. Среди них был повышенный расход ресурсов в фоновом режиме, когда система слишком активно старалась закрывать открытые приложения.

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При разработке iOS 14 Apple внесла изменения, чтобы получить максимально стабильное программное обеспечение. Ради этого могло потребоваться пожертвовать внедрением новой функциональности.