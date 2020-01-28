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Компания Samsung уже начала продавать свой первый гибкий смартфон. В середине февраля то же самое собирается сделать компания Motorola, пусть пока только в США. Новый слух утверждает, что скоро ряды производителей гибких смартфонов пополнятся.

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Издание Nokiamob со ссылкой на якобы надёжный источник утверждает, что HMD Global собирается представить первый для себя гибкий смартфон под брендом Nokia в конце 2020 или начале 2021 года. Инсайдер считает, что первый прототип уже был завершён в середине 2019 года. По данным на январь, HMD Global рассматривает этот прототип как фактически готовый к поступлению на прилавки магазинов. Возможно, познакомиться с устройством можно будет на выставке мобильных гаджетов MWC 2020 в Барселоне в конце февраля.

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Смартфон Nokia может стать конкурентом Galaxy Fold и Motorola Razr, или моделей, которые к тому моменту могут выйти им на смену. Или же компания создаст собственный сегмент нарождающегося рынка, используя двойной изгиб в форме буквы Z, аналогов которого в гибких смартфонах ещё не было.

Поскольку это неофициальная информация, относиться к ней пока можно скептически. Даже если сейчас у HMD Global есть такие планы, в ближайшие месяцы всё может измениться.

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В частности, этот производитель несколько раз откладывал смартфон Nokia 9 PureView и отказался от производства Nokia 9.1 PureView ему на смену. Последние слухи говорят о разработке модели Nokia 9.2 PureView.