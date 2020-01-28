Гибкий смартфон Nokia может быть представлен в этом году
Компания Samsung уже начала продавать свой первый гибкий смартфон. В середине февраля то же самое собирается сделать компания Motorola, пусть пока только в США. Новый слух утверждает, что скоро ряды производителей гибких смартфонов пополнятся.
рекламаИздание Nokiamob со ссылкой на якобы надёжный источник утверждает, что HMD Global собирается представить первый для себя гибкий смартфон под брендом Nokia в конце 2020 или начале 2021 года. Инсайдер считает, что первый прототип уже был завершён в середине 2019 года. По данным на январь, HMD Global рассматривает этот прототип как фактически готовый к поступлению на прилавки магазинов. Возможно, познакомиться с устройством можно будет на выставке мобильных гаджетов MWC 2020 в Барселоне в конце февраля.
рекламаСмартфон Nokia может стать конкурентом Galaxy Fold и Motorola Razr, или моделей, которые к тому моменту могут выйти им на смену. Или же компания создаст собственный сегмент нарождающегося рынка, используя двойной изгиб в форме буквы Z, аналогов которого в гибких смартфонах ещё не было.
Поскольку это неофициальная информация, относиться к ней пока можно скептически. Даже если сейчас у HMD Global есть такие планы, в ближайшие месяцы всё может измениться.
рекламаВ частности, этот производитель несколько раз откладывал смартфон Nokia 9 PureView и отказался от производства Nokia 9.1 PureView ему на смену. Последние слухи говорят о разработке модели Nokia 9.2 PureView.
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