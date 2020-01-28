Лучшие антивирусы на Windows 10 для домашних пользователей за декабрь
Многие считают сторонние антивирусы ненужными, поскольку в системе Windows 10 есть встроенный вариант. Другие по старинке устанавливают антивирусы различных производителей, чтобы обеспечить защиту устройства в реальном времени и сканирование в поисках вредоносных приложений.
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Выбор правильного антивируса не так прост, поскольку нужно принять во внимание множество факторов. В тестах AV-TEST их рассматривают по уровню обнаружения вирусов, скорости и удобству работы.
рекламаПоследние такие тесты были проведены в ноябре и декабре. Всего три антивируса получили максимально возможные оценки, показав себя безукоризненными продуктами. Этими антивирусами стали BullGuard Internet Security, Kaspersky Internet Security, NortonLifeLock Norton Security, которые набрали 18 баллов, по 6 за скорость, защиту и удобство.
рекламаВ очередной раз порадовал встроенный защитник Windows. Он отстал от лидеров совсем ненамного, потеряв половину балла за скорость работы. Этот антивирус встроен не только в Windows 10, но и в Windows 8.1. Другими антивирусами с совокупной оценкой 17,5 стали Avast Free Antivirus, VIPRE Security AdvancedSecurity и Avira Antivirus Pro.
рекламаХуже всех проявил себя Protected.net Total AV с результатом в 14 баллов. 4 он получил за защиту и производительность и 6 за удобство работы.
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