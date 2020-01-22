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14 января операционная система Windows 7 в последний раз получила обновления, по крайней мере бесплатные. Если какие-то организации, предприятия, образовательные учреждения по-прежнему обладают компьютерами на этой устаревшей системе, они могут купить платную поддержку (ESU). Одной из таких организаций является немецкое правительство, которое заплатит Microsoft как минимум $886000 за компьютеры, до сих пор не обновлённые до Windows 10.

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Немецкие СМИ пишут, что Федеральное Правительство страны обладает как минимум 33000 компьютеров на Windows 7. За обновление каждого компьютера нужно платить отдельно. Цена зависит от редакции Windows 7. За первый год обновления для Windows 7 Enterprise стоят $25 за один компьютер. Во второй год цена вырастет в два раза, в третий год она составляет уже $100. В редакции Windows 7 Pro обновления ещё дороже— $50, $100 и $200 в первой, второй и третий годы соответственно.

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Немецкая газета Handelsblatt утверждает, что правительственные учреждения начали процесс перехода на Windows 10 в 2018 году, но не успели. В правительственных офисах в Берлине из 85000 компьютеров 20000 работают на Windows 7.

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Естественно, такие проблемы есть не только в Германии и не только в государственных учреждениях. В прошлом году была информация, что многие промышленные предприятия также не торопятся обновляться.

Согласно последней статистике NetMarketShare, доля Windows 7 составляет сейчас 32%, что означает больше 100 млн. компьютеров.