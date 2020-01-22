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Трудно представить, но в такой проблемной стране, как Сирия, доступ в интернет оказался очень дешёвым. Информация взята с английского сайта Cable.co.uk, который составил таблицу цен широкополосного доступа в интернет в 2020 году. США в этой таблице располагается лишь на 119 месте при стоимости широкополосного доступа в интернет в среднем около $50 в месяц. Самая дешёвая цена в США составляет $18 в месяц, самая дорогая $299. За год стоимость интернета в этой стране снизилась на 17,69%, но при этом США всё равно потеряли в рейтинге 14 позиций.

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Аналитики считают, что виновато отсутствие конкуренции, из-за чего американским пользователям приходится платить больше, чем в других странах. Зато в Канаде цены более умеренные. Средняя стоимость доступа в интернет составляет здесь $34,86 в месяц, это на $22,8 меньше цены годичной давности. В результате в рейтинге Канада поднялась с 86 на 69 место.

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В Сирии средняя стоимость доступа равна $6,6 в месяц, минимальная $2,52. Вот только средняя скорость доступа составляет всего 900 Кбит/с.

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Также в число стран с дешёвым интернетом входит Украина ($6,64), Россия ($7,35), Румыния ($8,15) и Белоруссия ($9,87). Самый дорогой интернет в африканской стране Эритрея, где средняя стоимость доступа $2666 в месяц, максимальная $15501. В Мавритании стоимость составляет $1333,78, на островах Теркс и Кайкос $1488,11, в Лаосской Народно-Демократической Республике $4386,95, в Йемене $8333,33.

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Такие высокие цены обусловлены политической обстановкой, войнами, слабой экономикой и отдалённым географическим положением.