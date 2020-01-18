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На форуме XDA Developers появилась информация о возможных кодовых названиях грядущих смартфонов линейки Google Pixel 4a. Похоже, на этот раз американский производитель собирается выпустить целых три модели. Раньше были слухи, что в этом году не появится Pixel 4a XL, а теперь говорится прямо противоположное.

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Google привыкла называть свои смартфоны именами различных рыб, так произошло и на этот раз. Три аппарата получили внутренние имена redfin, bramble, sunfish.

Первые два работают на процессоре Snapdragon 765, где есть поддержка стандарта связи 5G. До сих пор ничего не говорилось о том, что средняя линейка смартфонов Google обзаведётся поддержкой 5G, что может играть значительную роль в более массовом распространении подобных устройств. Redfin разрабатывает подразделение компании Foxconn под названием FIH Mobile с системой Android 10, когда как на bramble уже экспериментируют с Android 11.

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Возможно, это пока просто референсные устройства для разработчиков, а не реальные розничные продукты. Так кажется, поскольку появление поддержки 5G может значительно увеличить стоимость этих смартфонов, после чего смысла покупать их не будет.

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Модель sunfish использует процессор Snapdragon 730 без поддержки 5G. Этот чип можно найти в таких прошлогодних смартфонах, как Redmi K20, Realme X2 и других.

Возможно, что Google представит версию Pixel 4a как с поддержкой 5G, так и без. Они будут предназначаться для разных стран, в зависимости от распространения этого стандарта связи в них. Уже были изображения Pixel 4a, которые показали экран с отверстием в нём, разъём для наушников, выступ камеры наподобие аналогичного в Pixel 4. Здесь не будет управления при помощи жестов на основе чипа Soli, от которого большинство покупателей были не в восторге.