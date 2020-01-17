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Microsoft представила два компьютера на Snapdragon 7c для образовательных учреждений

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Компания Microsoft на этой неделе сделала анонс ряда продуктов для образовательных учреждений. В том числе здесь есть компьютеры и других производителей. Два из них работают на процессоре Snapdragon 7c, который компания Qualcomm представила в прошлом месяце.

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Этими двумя моделями стали JP.IK Turn T101 и Positivo Wise N1212S по ценам от $299 и $575. Microsoft и Qualcomm обещали автономность в два раза выше, чем у распространённых компьютеров на чипах Intel. Другим бонусом стало наличие встроенной поддержки стандарта связи 4G.

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В этой ценовой категории компьютеров с сотовой связью пока совсем мало. При наличии процессора Intel приходится платить дополнительно за модем, но здесь всё входит в состав системы на чипе.

Также Microsoft собирается анонсировать новые компьютеры для образовательных учреждений от таких производителей, как Acer, Dell, HP, Lenovo. Их стоимость будет начинаться с отметки в $219. Конкретные модели пока не были названы. Зато названо их количество, которое составляет 14, в том числе 2 на Snapdragon и 7 на последних процессорах Intel с повышением производительности на 46% по сравнению с предыдущим поколением.

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