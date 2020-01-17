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Члены Европейского Парламента заинтересованы в законе, который потребует от производителей мобильных устройств поддержки единого стандарта подзарядки. Это позволит заряжать один смартфон кабелем и адаптером от любого другого смартфона, сократив траты и объём электронного мусора. Считается, что только на старые зарядные устройства приходится 51000 метрических тонн электронных отходов в год.

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Ещё в 2014 году директива Европейского Парламента призвала создать единый адаптер для подзарядки смартфонов, планшетов, электронных книг и прочих портативных устройств. Результатов эта директива пока не принесла. Правда, большинство современных Android-смартфонов и так используют для подзарядки разъём USB-C. Все меньше остаётся аппаратов с разъёмом micro-USB и только среди самых дешёвых моделей. Если бы законопроект прошел, компании Apple пришлось бы отказаться от проприетарного разъёма Lightning.

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Впрочем, от Apple в недалёком будущем и так ждут ухода от своего разъёма. Ведутся даже разговоры об устройствах Apple совсем без разъёмов, которые будут полагаться исключительно на беспроводную подзарядку. Впрочем, пока об этом говорить рано.

Возможно, решение будет принято на следующем пленарном заседании Европейского Парламента.