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В научном докладе ООН 2018 года было сказано, что нужно предпринимать более активные действия для сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. Нужно бороться с глобальным потеплением, которое приводит к природным катаклизмам. Глядя на нынешнюю зиму, сомневаться в глобальном потеплении всё труднее. Среди технологических компаний Microsoft является одной из первых, которая поставил перед собой задачу снизить выбросы углекислого газа до нуля. Мало того, она даже хочет пойти ниже нуля и начать вытягивать углекислый газ из атмосферы.

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Около месяца назад руководители крупных технологических компаний подписали совместное письмо, призывающие США остаться в рамках Парижского Соглашения и помочь бороться с глобальным потеплением. Microsoft решила показать пример самостоятельно и в течение 10 лет избавить планету от выбросов углекислого газа со своей стороны.

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К 2050 году Microsoft собирается полностью компенсировать ущерб, который она нанесла с момента своего основания в 1975 году прямыми выбросами углекислого газа или потреблением электричества.

Движение в сторону устранения выбросов углекислого газа компания начала в 2012 году. Она вкладывает средства в разработку возобновляемых источников энергии и выплачивает компенсацию за выбросы. К 2025 году компания будет получать энергию исключительно из возобновляемых источников и создаст фонд, который компенсирует ущерб с её стороны.

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Компания вложит $1 млрд. в удешевление нарождающихся технологий возобновляемой энергетики. Это открывает для других возможность использовать эти технологии для сокращения выбросов со своей стороны.

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В этом году Microsoft выбросит в атмосферу примерно 16 млн. метрических тонн углекислого газа, 100000 из которых будут явным углекислым газом от транспортных средств, 4 млн. от потребления электричества, 12 млн. непрямых выбросов, вроде конвейеров на предприятиях.

Другие технологические компании тоже собрались двигаться в этом направлении. Сотрудники Google просят, чтобы компания снизила выбросы до нуля к 2030 году. Глава Amazon Джефф Безос требует менее амбициозного плана и предлагает отодвинуть дату на 2040 год.