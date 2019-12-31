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Недавно появилась информация о том, что очередная линейка флагманских смартфонов Samsung будет называться вовсе не Galaxy S11, что было бы логично на основе прошлых лет. Поскольку наступает 2020 год, южнокорейская компания могла принять решение назвать аппараты Galaxy S20. Теперь появились новые данные относительно схемы наименования смартфонов, где будут дополнительные изменения.

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Производитель чехлов Schnailcase со ссылкой на одного из поставщиков утверждает, что Samsung перестанет выпускать более дешёвые модели с буквой e в названии. Причины этого пока неизвестны, но скорее всего виноваты не самые высокие продажи.

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Это изменение означает, что смартфон с размером экрана 6,2 дюйма, который прежде должен был заменить Galaxy S10e, выйдет на смену стандартному Galaxy S10. Он будет называться просто Galaxy S20 и стоить соответственно.

Ожидается появление обновлённой тройной камеры. Здесь будет сверхширокоугольный объектив, камера-перископ с 5-кратным оптическим зумом и основная камера с новым сенсором 108 Мп.

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В США аппарат будет работать под управлением процессора Snapdragon 865, в Европе на Samsung Exynos 990. Объём оперативной памяти будет составлять 8 Гб, хранилище 128 Гб с возможностью расширения картами памяти. Аппарат выйдет на Android 10 с интерфейсом Samsung One UI 2.1, ёмкость батареи составит 4000 мАч.

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Второй смартфон этого семейства получит экран размером 6,7 дюйма. Сначала ожидалось, что он будет выпущен на смену Galaxy S10, но теперь предполагается, что это преемник Galaxy S10+ и будет называться Galaxy S20+.

Здесь будет четыре задние камеры. Помимо упомянутых выше трёх добавят сенсор time-of-flight для портретной съёмки и дополненной реальности. Конфигурация памяти 12/256 Гб, батарея около 4500 мАч, есть быстрая подзарядка 45 Вт, беспроводная подзарядка и двунаправленная беспроводная подзарядка.

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Выпустят и ещё более крупный и дорогой смартфон. У него диагональ экрана 6,9 дюйма, он выйдет на смену Galaxy S10 5G. Поддержка сетей 5G должна быть во всех аппаратах Galaxy S20, поэтому данную модель назовут Galaxy S20 Ultra. Здесь будет всё, что есть в Galaxy S20+, а также камера телефото с 2-кратным и батарея 5000 мАч.

Анонс этих смартфонов ожидается 11 февраля вместе с беспроводными наушниками Galaxy Buds+.