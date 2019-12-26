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Названа десятка самых популярных смартфонов третьего квартала: лидирует iPhone XR

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В эпоху флагманских смартфонов по цене $1000 на Западе и 60000 руб. и более в нашей стране, статистика от фирмы Counterpoint Research показывает, насколько важна для успешных продаж низкая стоимость. С июля по сентябрь самым продаваемым аппаратом был iPhone XR. Он возглавляет рейтинг с момента своего появления в продаже в последнем квартале 2018 года. Хотя ему на смену уже выпустили iPhone 11, продажи iPhone XR подстегнуло снижение стоимости до $599.

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На мировом рынке смартфонов он занял 3%, а следом идёт Samsung Galaxy A10 с долей 2,6%. Линейка смартфонов Galaxy A южнокорейского производителя оказалась весьма успешной. Она может похвастаться относительно невысокими ценами, качественными многочисленными камерами и крупными батареями. Например, Galaxy A50 с тройной задней камерой, аккумулятором 4000 мАч и хранилищем 128 Гб идёт на третьем месте с долей рынка 1,9%. В момент начала продаж этот смартфон стоил $350, а теперь на Западе его можно найти менее чем за $300.

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Четвёртое и пятое место делят iPhone 11 и Oppo A9 с долей 1,6%. iPhone 11 является самым дешёвым представителем новой линейки смартфонов Apple по цене $699. Впервые за много лет аппарат продаётся даже дешевле, чем выпущенный за год до него, то есть iPhone XR в момент начала продаж. Новая модель подешевела на $50. Далее в списке располагаются Oppo A5s (1,5%), Galaxy A20 (1,4%), Oppo A5 (1,3%) и Xiaomi Redmi 7A (1,2%).

Замыкает десятку Huawei P30 с долей 1,1% рынка. Это последний на данный момент флагман этого китайского производителя с лицензией на сервисы Google Play. После него линейка Huawei Mate 30 вышла уже без магазина и приложений Google. Для китайских покупателей это не имеет большого значения, поскольку Google в этой стране и без того не работает. В остальных странах продажи смартфонов Huawei из-за этого снижаются. При этом в Китае поставки аппаратов Huawei на волне патриотизма выросли на 66% и доля рынка достигла 42,4%.

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Первая десятка смартфонов в мировом рейтинге в сумме набрала 17% продаж, тогда как в прошлом году результат был 15%. Вот только покупатели считают деньги как никогда тщательно, поэтому доход от их продаж не вырос, а снизился на 30%. Это означает, что в десятку теперь входят более дешёвые модели. Аппараты средней ценовой категории все чаще содержат возможности, ранее доступные только флагманам. Например, тройные задние камеры и сканеры отпечатков пальцев внутри экрана.

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Прибыль производителей снизилась на 11%. Аналитики ждут, что смартфоны средней цены продолжат доминировать в магазинах. Вскоре к ним присоединятся аппараты с поддержкой 5G. Быть может, не за горами и более широкое распространение гибких смартфонов.

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